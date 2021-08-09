Даниил КНЫШ: «Очень хотим дать бой чемпиону»

Капитан «Миная» Даниил Кныш рассказал о ближайших планах команды.

«Сейчас мы сосредоточены на подготовке к календарному поединку с «Динамо». Очень хотим дать бой чемпиону, тем более, что именно в таких матчах и становится очевидно, чего ты стоишь на самом деле», - сказал Кныш.

Матч «Динамо» – «Минай» состоится в среду, 11 августа. Начало в 19:30 по Киеву.