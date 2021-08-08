Динамо в матче с двумя нереализованными пенальти обыграло Зарю

Это был центральный матч тура, в котором встречались чемпион страны и бронзовый призер предыдущего сезона украинской Премьер-Лиги. Конечно же, поединок вызывал повышенный интерес, тем более, что еще один фаворит нынешнего турнира «Шахтер» накануне неожиданно проиграл у себя дома «Александрии». У киевлян снова не мог руководить действиями футболистов непосредственно на скамейке запасных Мирча Луческу, который остался в Киеве. Кроме того, по сравнению с победной встречей с «Вересом», в стартовом составе произошли сразу четыре изменения. А вот Виктор Скрипник выставил почти тех же игроков, которые начинали матч второго тура с «Ингульцом». С единственной заменой - вместо Булецы в основе вышел Кристиан.

Гости активнее провели стартовый отрезок времени и уже на 11-й минуте Гармаш создал первый опасный момент у ворот соперников. Находясь в штрафной площади «Зари», он бил в дальний угол, но не попал. Луганская команда ответила спустя пять минут ударом в исполнении Аллахьяра, однако и здесь мяч разминулся с воротами.

А далее «Динамо» открыло счет. Произошло это на 17-й минуте после розыгрыша углового. После навеса с угла поля, Сирота оказался в нужном месте в нужной время, головой точно пробив в цель в упор практически без сопротивления. Шевченко в такой ситуации выручить своих партнеров не сумел.

По инерции киевляне провели еще несколько неплохих атак, но до реальных угроз дело не дошло. Можно вспомнить разве что удар Родригеса на 23-й минуте, с которым без особых проблем справился голкипер хозяев поля.

Затем же инициативу перехватила «Заря» и именно ее игроки были близки к тому, чтобы до перерыва изменить счет на табло. Так, на 32-й минуте Кочергин получил мяч на левом фланге и сделал острый прострел на линию вратарской, однако Кристиан чуть-чуть не успел к мячу. А на 36-й минуте сперва Шахаб не смог пробить по воротам, находясь буквально рядом с ними, и тут же Громов пробил в падении через себя, но промахнулся. Правда через минуту Буяльский издали пробил так, чтобы перебросить мяч через Шевченко. Но мяч перелетел не только вратаря, а и через перекладину.

Во втором тайме игра обострилась. Обе команды старались быстро переводить мяч вперед, однако часто ошибались и не доводили атаки до логического завершения. Зато было много столкновений, фолов и, как следствие, пошли желтые карточки от арбитра матча Анатолия Абдулы. Даже после исполнения стандартов, ударов по воротам зрители до поры до времени не видели.

Только на 64-й минуте Шахаб наконец-то нашел возможность пробить из пределов штрафной площади, однако мяч полетел прямо в то место, где находился Бущан и тот спокойно поймал его в руки. Через три минуты Кочергин после прострела справа оказался на ударной позиции и с линии штрафной бил в левый от себя угол ворот. На этот раз мяч пролетел рядом со штангой.

«Динамо» тут же ответило, да так, что заработало пенальти. Атаку на правом фланге разогнал Караваев, после чего сделал передачу в штрафную площадь. С ударом Миколенко голкипер «Зари» справился, но на добивании первым оказался Буяльский и после его удара мяч попал в руку Имерекову. Судья без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. Интересно, что за право пробить с точки долго спорили Де Пена и Шапаренко. В конце концов уругваец забрал себе это право, но пробил на 71-й минуте неудачно - Шевченко мяч не только отбил, а и тут же накрыл его.

Спустя четыре минуты пенальти был назначен уже в ворота «Динамо». Это Сидорчук не чисто выполнил подкат и сбил в своей штрафной площади Кочергина. Фаворов бил в левый от себя угол ворот, однако попал в штангу.

А на 80-й минуте гости увеличили свое преимущество. Во время быстрой контратаки голевую передачу слева выполнил Миколенко и Буяльский примерно с линии штрафной аккуратно положил мяч в правый от Шевченко угол ворот.

В оставшееся до конца матча время обе команды старались забить еще. Ближе к успеху сперва были гости, но Караваев на 82-й минуте и Де Пена на первой компенсированной минуте свои моменты не использовали. Зато на четвертой компенсированной минуте отличился вышедший на замену молодой легионер «Зари» из Ганы Овусу. Получив передачу от Кочергина, он ворвался в штрафную площадку и точно пробил между ног Бущана в сетку ворот.

Вот так «Динамо» одержало вторую победу в новом чемпионате, а «Заря» во второй раз проиграла на своем поле.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Динамо» – 1:2

Овусу (94) – Сирота (17), Буяльский (80)

На 71-й минуте Де Пена не реализовал пенальти (вратарь)

На 76-й минуте Фаворов не реализовал пенальти (штанга)

Назарина (57), Вернидуб (64), Имереков (70) – Гармаш (55), Шапаренко (62), Бущан (89)

«Заря»: Шевченко, Фаворов (Руфати, 86), Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан (Кабаев, 58), Громов (Овусу, 86), Шахаб (Гладкий, 72), Аллахяр (Цвек, 74).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кедзёра (Тымчик, 69), Сидорчук, Шапаренко, Родригес (Де Пена, 68), Цыганков (Караваев, 68), Буяльский (Леднев, 85), Гармаш (Кулач, 77).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА