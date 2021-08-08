3-й тур
Заря
1 : 2
Динамо Киев
08.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо в матче с двумя нереализованными пенальти обыграло Зарю

Киевляне одержали вторую победу в новом чемпионате

  • 08.08.2021 21:19
  • 9369 просмотров
  • 87 комментариев
Динамо в матче с двумя нереализованными пенальти обыграло Зарю
© twitter.com/DynamoKyiv

Это был центральный матч тура, в котором встречались чемпион страны и бронзовый призер предыдущего сезона украинской Премьер-Лиги. Конечно же, поединок вызывал повышенный интерес, тем более, что еще один фаворит нынешнего турнира «Шахтер» накануне неожиданно проиграл у себя дома «Александрии». У киевлян снова не мог руководить действиями футболистов непосредственно на скамейке запасных Мирча Луческу, который остался в Киеве. Кроме того, по сравнению с победной встречей с «Вересом», в стартовом составе произошли сразу четыре изменения. А вот Виктор Скрипник выставил почти тех же игроков, которые начинали матч второго тура с «Ингульцом». С единственной заменой -  вместо Булецы в основе вышел Кристиан. 

Гости активнее провели стартовый отрезок времени и уже на 11-й минуте Гармаш создал первый опасный момент у ворот соперников. Находясь в штрафной площади «Зари», он бил в дальний угол, но не попал. Луганская команда ответила спустя пять минут ударом в исполнении Аллахьяра, однако и здесь мяч разминулся с воротами. 

А далее «Динамо» открыло счет. Произошло это на 17-й минуте после розыгрыша углового. После навеса с угла поля, Сирота оказался в нужном месте в нужной время, головой точно пробив в цель в упор практически без сопротивления. Шевченко в такой ситуации выручить своих партнеров не сумел. 

По инерции киевляне провели еще несколько неплохих атак, но до реальных угроз дело не дошло. Можно вспомнить разве что удар Родригеса на 23-й минуте, с которым без особых проблем справился голкипер хозяев поля. 

Затем же инициативу перехватила «Заря» и именно ее игроки были близки к тому, чтобы до перерыва изменить счет на табло. Так, на 32-й минуте Кочергин получил мяч на левом фланге и сделал острый прострел на линию вратарской, однако Кристиан чуть-чуть не успел к мячу. А на 36-й минуте сперва Шахаб не смог пробить по воротам, находясь буквально рядом с ними, и тут же Громов пробил в падении через себя, но промахнулся. Правда через минуту Буяльский издали пробил так, чтобы перебросить мяч через Шевченко. Но мяч перелетел не только вратаря, а и через перекладину. 

Во втором тайме игра обострилась. Обе команды старались быстро переводить мяч вперед, однако часто ошибались и не доводили атаки до логического завершения. Зато было много столкновений, фолов и, как следствие, пошли желтые карточки от арбитра матча Анатолия Абдулы. Даже после исполнения стандартов, ударов по воротам зрители до поры до времени не видели. 

Только на 64-й минуте Шахаб наконец-то нашел возможность пробить из пределов штрафной площади, однако мяч полетел прямо в то место, где находился Бущан и тот спокойно поймал его в руки. Через три минуты Кочергин после прострела справа оказался на ударной позиции и с линии штрафной бил в левый от себя угол ворот. На этот раз мяч пролетел рядом со штангой. 

«Динамо» тут же ответило, да так, что заработало пенальти. Атаку на правом фланге разогнал Караваев, после чего сделал передачу в штрафную площадь. С ударом Миколенко голкипер «Зари» справился, но на добивании первым оказался Буяльский и после его удара мяч попал в руку Имерекову. Судья без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. Интересно, что за право пробить с точки долго спорили Де Пена и Шапаренко. В конце концов уругваец забрал себе это право, но пробил на 71-й минуте неудачно - Шевченко мяч не только отбил, а и тут же накрыл его.  

Спустя четыре минуты пенальти был назначен уже в ворота «Динамо». Это Сидорчук не чисто выполнил подкат и сбил в своей штрафной площади Кочергина. Фаворов бил в левый от себя угол ворот, однако попал в штангу. 

А на 80-й минуте гости увеличили свое преимущество. Во время быстрой контратаки голевую передачу слева выполнил Миколенко и Буяльский примерно с линии штрафной аккуратно положил мяч в правый от Шевченко угол ворот. 

В оставшееся до конца матча время обе команды старались забить еще. Ближе к успеху сперва были гости, но Караваев на 82-й минуте и Де Пена на первой компенсированной минуте свои моменты не использовали. Зато на четвертой компенсированной минуте отличился вышедший на замену молодой легионер «Зари» из Ганы Овусу. Получив передачу от Кочергина, он ворвался в штрафную площадку и точно пробил между ног Бущана в сетку ворот. 

Вот так «Динамо» одержало вторую победу в новом чемпионате, а «Заря» во второй раз проиграла на своем поле. 

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Динамо» – 1:2

Овусу (94) – Сирота (17), Буяльский (80)

На 71-й минуте Де Пена не реализовал пенальти (вратарь)

На 76-й минуте Фаворов не реализовал пенальти (штанга)

Назарина (57), Вернидуб (64), Имереков (70) – Гармаш (55), Шапаренко (62), Бущан (89)

«Заря»: Шевченко, Фаворов (Руфати, 86), Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан (Кабаев, 58), Громов (Овусу, 86), Шахаб (Гладкий, 72), Аллахяр (Цвек, 74).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кедзёра (Тымчик, 69), Сидорчук, Шапаренко, Родригес (Де Пена, 68), Цыганков (Караваев, 68), Буяльский (Леднев, 85), Гармаш (Кулач, 77).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.08.2021 22:27
    -1
    Отскочило днище суркиса
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.08.2021 22:23
    +1
    igor shmuylo, 08.08.2021 22:19
    Мне интересно 14 августа опять динамо тур пропускает, играя с интером. Все играют чемп.,а динамо играет тов. Игри,
    А что не так. Игра будет 18 го .Это как влияет на тебя лично? Мне например 18го удобней на стадион сходить. Ингулец согласен. Ты ж не играешь в Ингульце или Динамо, верно?
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 08.08.2021 22:21
    0
    igor shmuylo, 08.08.2021 22:19
    Мне интересно 14 августа опять динамо тур пропускает, играя с интером. Все играют чемп.,а динамо играет тов. Игри,
    иди лечись
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 08.08.2021 22:19
    -7
    Мне интересно 14 августа опять динамо тур пропускает, играя с интером. Все играют чемп.,а динамо играет тов. Игри,
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 08.08.2021 22:18
    +1
    Второй гол со стандарта.
    Блин ну наконец то
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 08.08.2021 22:17
    +1
    igor shmuylo, 08.08.2021 22:05
    Всю силу увидете в лигу чемпионов. Тогда и посмотрем умеют обыгравать сильные команды, или нет
    Мы то увидем а кое-кто будет шары гонять в ЛЕ со всякими яблонцами и шкендербеу Потому что лучшие команды уже в группе ЛЧ а всякий ширпотреб 40 миллионный должен играть на своем уровне в ЛЕ
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 08.08.2021 22:17
    +2
    Face Control, 08.08.2021 22:12
    Главный бот сайта пишет о методичках?
    Пишу о том что ты , lohushka, даже матч не смотрела а прокукарекала про пенальти .
    А могла бы и подсмотреть , игра была интересная , не под стать тому убожеству , которому вчера противостояла Александрия !
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 08.08.2021 22:17
    0
    Петр Яновский, 08.08.2021 22:15
    Да не скули ты Может Генк пройдете
    ТА нужно бы пройти. А придется только Динамо К очки в копилку зарабатывать для страны
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 08.08.2021 22:15
    +4
    Face Control, 08.08.2021 22:12
    Главный бот сайта пишет о методичках?
    Да не скули ты Может Генк пройдете
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 08.08.2021 22:12
    -11
    __Funny_Cat__, 08.08.2021 22:09
    Ещё одна ржавая поберушка не смотрела матч , а сразу се***да с методички
    Цирк 🎪 шапито , а не болельщики шахтёра
    Главный бот сайта пишет о методичках?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 08.08.2021 22:09
    +4
    Face Control, 08.08.2021 21:57
    Прогиб засчитан, пенальти забивать нельзя было.
    Ещё одна ржавая поберушка не смотрела матч , а сразу се***да с методички
    Цирк 🎪 шапито , а не болельщики шахтёра
    Ссылка
    almost
      almost, 08.08.2021 22:09
    -5
    А кто у нас Вратарь республики? Такое пропускают, что прямо вторая лига.
    Рух горбыля закатил по прямой. Трубин второй просто обязан был тащить от Ковальца. Шевченко берёт пеналь, а Буяльский ещё дальше был при ударе. Бущан получил в домик от африки, как во дворе. Ну высокий, так ноги в одну сторону, а руки - в другую. Или кильт купи шотландский.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 08.08.2021 22:06
    -9
    igor shmuylo, 08.08.2021 22:05
    Всю силу увидете в лигу чемпионов. Тогда и посмотрем умеют обыгравать сильные команды, или нет
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 08.08.2021 22:05
    +3
    Всю силу увидете в лигу чемпионов. Тогда и посмотрем умеют обыгравать сильные команды, или нет
    Ссылка
    samird
      samird, 08.08.2021 22:04
    +1
    В очередной раз отмечу никакую форум Цыганкова - пока играет бледная тень Вити. Тоже самое касается и Де Пены (потерял мотивация?).
    Ну и Сидор. Сколько можно привозить? Ты же капитан. Сверхопытный игрок (30!!! лет). И такие привозы и ДЮСШ. Сколько можно этих подкатов в штрафной? Ноги быстрее головы.
    Проблемы с составом всё те же - нет нападающего и опорника. С Гармашем и Сидорчуком в ЛЧ делать нечего.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.08.2021 22:04
    +5
    sahka1981, 08.08.2021 22:01
    С победой! Де Пене надавать подсрачников за забранный и не забитый пенальти, а главное за то что не покатил Ледневу на пустые ворота, чел видать мыслями уже у себя на родине, может и не ждать, а отпустить его раньше.
    У Зори очень Кочергин выделялся и пенальти и голевой.
    Пену точно надо чуть наказать, но прощаться рано сним. Сейчас есть конкуренция и замене усиливают игру. Тем более сейчас,когда Ціганков две игре вообще ничего не показал
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    almost
      almost, 08.08.2021 22:02
    +1
    Думал 0:2, 0:3. Карячилось аж на 0:4, а вышло, как в прогнозе сайта 1:2.)
    Комментатор в разуме, УНИАН дал повторы голов после игры. Всё класс.
    Но для запорожских и других нейтральных зрителей. Сценарий, что надо. Но игра слабая, если смотреть в УЕФА. А реализация 11 метров это ж***. Ну куда правоногие бьют влево, в тёщин угол? Чи не итальянцы. Кого они дурят? Учились бы у Магуайра ложить в 9 своего угла!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 08.08.2021 22:02
    +5
    Face Control, 08.08.2021 21:57
    Прогиб засчитан, пенальти забивать нельзя было.
    Прогиб будет засчитан у вас с Мариуполем
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 08.08.2021 22:01
    +4
    Face Control, 08.08.2021 21:58
    К очередному это раз в 5 лет?
    Слишь Фэйся, а чё там вчера было???
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 08.08.2021 22:01
    +5
    С победой! Де Пене надавать подсрачников за забранный и не забитый пенальти, а главное за то что не покатил Ледневу на пустые ворота, чел видать мыслями уже у себя на родине, может и не ждать, а отпустить его раньше.
    У Зори очень Кочергин выделялся и пенальти и голевой.
    Ссылка
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