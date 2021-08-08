КАРАС: «Кто должен бить пенальти? Мяч берет тот, кто чувствует уверенность»

Помощник тренера «Динамо» рассказал о победе над луганской «Зарей»

  • 08.08.2021 23:10
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КАРАС: «Кто должен бить пенальти? Мяч берет тот, кто чувствует уверенность»

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Эмиль Карас провел пресс-конференцию по итогам победы над луганской «Зарей» (2:1) в гостевом матче 3-го тура УПЛ:

– Как и ожидалось, игра была очень сложной для нас. Было отдано слишком много эмоций, слишком много перепадов было в игре. Кроме того, сегодня было жарко, поэтому игроки потратили много сил. Мы хотели довести этот матч до логического конца, но концовка вышла не та. Пропустили гол, был момент с пенальти в наши ворота.

Повторюсь, в матче были «качели», он вышел эмоциональным. Может, для зрителей это смотрелось зрелищно, но на скамейке было очень сложно.

В конце концов – важен результат. Мистер позвонил и поздравил ребят с победой. «Заря» – очень хороший коллектив, с качественным подбором футболистов, поставленной игрой и хорошим тренером. Нам сегодня было очень тяжело.

Двигаемся дальше и готовимся к следующей игре. Она будет такой же серьезной и такой же сложной.

– Кто должен был пробивать пенальти – Шапаренко или де Пена?

– Кто пробил – уже все видели. Если бы на поле были такие игроки, как Цыганков и Жерсон, пробил бы кто-то из них. А в таких случаях мяч берет тот, кто чувствует в себе уверенность. То, что Карлос не забил, – это футбол. Важно то, что мы довели эту игру до победы. Все остальное – не так важно.

– Повлиял ли нереализованный пенальти на де Пену, ведь у него был еще один стопроцентный момент, которым он не воспользовался?

– Это футбол. Такое бывает. Думаю, что каждый игрок, не забивающий пенальти, получает определенную психологическую мини-травму. Видно, это отразилось на Карлосе, потому что он не так уверенно разобрался в этом эпизоде и не забил. Если бы он реализовал пенальти, все было бы совсем иначе.

ВИДЕО. Отдай мяч! Конфликт Де Пены и Шапаренко. Кто должен бить пенальти?

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Источник — ФК Динамо Киев

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