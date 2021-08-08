3-й тур
Заря
1 : 2
Динамо Киев
08.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Динамо – 1:2. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ в Запорожье

  • 08.08.2021 21:50
  • 5542 просмотра
  • 3 комментария
Заря – Динамо – 1:2. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

8 августа в Запорожье проходит матч 3-го тура УПЛ, в котором играют «Заря» и «Динамо».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Заря  Динамо. Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Александр Сирота, 18 мин.

Незабитый пенальти, Карлос Де Пена (Динамо), 71 мин.

Незабитый пенальти, Денис Фаворов (Заря), 76 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Овусу Фримпонг (Заря).
80' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
17' ГОЛ ! Мяч забил Александр Сирота (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    online
      avk2307, 08.08.2021 22:09
    0
    Kivals_grozny, 08.08.2021 21:26
    А что, теперь при снятии футболки (при праздновании забитого гола) - жёлтую карточку уже не показывают?
    Надо Луччи написать.Чего по всем веткам пиарить.
    Снятая футболка - это желтая
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    zzg77
    online
      zzg77, 08.08.2021 22:07
    0
    А де Зебра, чого мовчить???
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    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 08.08.2021 21:26
    +1
    А что, теперь при снятии футболки (при праздновании забитого гола) - жёлтую карточку уже не показывают?
    Ссылка
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