В воскресенье, 8 августа, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и начнется в 19:30.

Киевляне уверенно стартовали в новом чемпионате, разгромив в Киеве «Верес» со счетом 4:0. После этого команда Мирчи Луческу отправилась в Стамбул, где провела товарищеский матч с «Фенербахче» (1:1). Луганский клуб в первом туре проиграл «Александрии» (0:1), а затем уверенно разобрался с «Ингульцом» (5:1). В мае этого года соперники встречались в финале Кубка Украины, и «бело-синие» вырвали победу в дополнительное время. В прошлом чемпионате в Киеве команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в Запорожье «Динамо» обыграло «черно-белых» – 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Динамо».