Два разных тайма. Динамо в Стамбуле сыграло вничью с Фенербахче

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Товарищеский матч.
«Фенербахче» – «Динамо» – 1:1.
Леднев, 27 - Пелькас, 63.
Гармаш, 84.
«Фенербахче» (старт): Алтай, Аттила, Тиссеранд, Новак, Луис Густаво, Зайц, Ферди Кадиоглу, Осайи, Пелькас, Озил, Эннер Валенсия.
«Динамо»: Бойко (Бущан, 66), Кендзера, Забарный (Тымчик, 46), Сирота (Шабанов, 66), Сидклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Шапаренко, 66), Леднев (Буяльский, 46), Родригес (Антюх, 62), Цыганков (Караваев, 66), Рамирес (Гармаш, 46, Шкурин, 86).
Олимпийский стадион Ататюрка (Стамбул, Турция).
Источник — Sport.ua
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Первый же сбор был чисто для молодёжи и лишних , с него вроде Бойко Бранко и Кулач остались с Антюхом
А перый тур перенесли видать потому что ффу долго с Минаем не могло сторговаться за место в УПЛ
Первый же сбор был чисто для молодёжи и лишних , с него вроде Бойко Бранко и Кулач остались с Антюхом
А перый тур перенесли видать потому что ффу долго с Минаем не могло сторговаться за место в УПЛ
Новички все ещё выглядят инородно .
Я Вити пока голова опережает ноги , но это поправимо
Бойко может снова повоевать за место в основе как и Леднев
Полезный и классный товарняк . Побольше бы таких
Новички все ещё выглядят инородно .
Я Вити пока голова опережает ноги , но это поправимо
Бойко может снова повоевать за место в основе как и Леднев
Полезный и классный товарняк . Побольше бы таких
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