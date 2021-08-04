Фенербахче
1 : 1
Динамо Киев
04.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Два разных тайма. Динамо в Стамбуле сыграло вничью с Фенербахче

Богдан Леднев забил очередной гол в товарищеских матчах

  • 04.08.2021 20:50
  • 1993 просмотра
  • 11 комментариев
Два разных тайма. Динамо в Стамбуле сыграло вничью с Фенербахче
© Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Товарищеский матч.

«Фенербахче» – «Динамо» – 1:1.

Леднев, 27 - Пелькас, 63.

 Гармаш, 84.

«Фенербахче» (старт): Алтай, Аттила, Тиссеранд, Новак, Луис Густаво, Зайц, Ферди Кадиоглу, Осайи, Пелькас, Озил, Эннер Валенсия.

«Динамо»: Бойко (Бущан, 66), Кендзера, Забарный (Тымчик, 46), Сирота (Шабанов, 66), Сидклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Шапаренко, 66), Леднев (Буяльский, 46), Родригес (Антюх, 62), Цыганков (Караваев, 66), Рамирес (Гармаш, 46,  Шкурин, 86).

Олимпийский стадион Ататюрка (Стамбул, Турция).

ФЕНЕРБАХЧЕ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    _-AK228
      _-AK228, 04.08.2021 21:09
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 04.08.2021 21:04
    Саня Тымчик это футбольный усейн болт
    Усейн болт тоже в футбол играл
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.08.2021 21:08
    0
    __Funny_Cat__, 04.08.2021 21:06
    Сборники позже всех наберут форму , лучше делать это через товарняки чем через официальные игры
    Первый же сбор был чисто для молодёжи и лишних , с него вроде Бойко Бранко и Кулач остались с Антюхом
    А перый тур перенесли видать потому что ффу долго с Минаем не могло сторговаться за место в УПЛ
    И шо там новые игроки вообще по тем матчам?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 04.08.2021 21:07
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 04.08.2021 21:04
    Саня Тымчик это футбольный усейн болт
    Да , ещё и с видением поля
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 04.08.2021 21:06
    -1
    Alex86 1, 04.08.2021 21:04
    А в чем прикол с этой уймой товарняков у ДК и отменой суперкубка по обоюдке и переноса тура или шо там? Упустил как-то перепетии
    Сборники позже всех наберут форму , лучше делать это через товарняки чем через официальные игры
    Первый же сбор был чисто для молодёжи и лишних , с него вроде Бойко Бранко и Кулач остались с Антюхом
    А перый тур перенесли видать потому что ффу долго с Минаем не могло сторговаться за место в УПЛ
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 04.08.2021 21:04
    0
    Саня Тымчик это футбольный усейн болт
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.08.2021 21:04
    0
    __Funny_Cat__, 04.08.2021 20:54
    Тымчик конечно потенциально ТоП .
    Новички все ещё выглядят инородно .
    Я Вити пока голова опережает ноги , но это поправимо
    Бойко может снова повоевать за место в основе как и Леднев
    Полезный и классный товарняк . Побольше бы таких
    А в чем прикол с этой уймой товарняков у ДК и отменой суперкубка по обоюдке и переноса тура или шо там? Упустил как-то перепетии
    Ссылка
    _-AK228
      _-AK228, 04.08.2021 20:59
    +2
    Jaime_Lannister, 04.08.2021 20:58
    В першому таймі була цілісна гра, а в другому після замін розвалилася.
    Да!? И моментов потенциально опасных у ворот Фенера стало больше.. как так!?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
      Bulba_sumkin, 04.08.2021 20:59
    -3
    Тут сегодня на ветке Шахтера полудурок Alex Danchenko считал удары в створ, так вот, у динамы 2!!! в створ)) И как он написал - Рыдайте !!!
    Ссылка
    Jaime_Lannister
      Jaime_Lannister, 04.08.2021 20:58
    0
    _-AK228, 04.08.2021 20:56
    В чем они разные!? Хорошая , ровная игра динамо
    В першому таймі була цілісна гра, а в другому після замін розвалилася.
    Ссылка
    _-AK228
      _-AK228, 04.08.2021 20:56
    -1
    В чем они разные!? Хорошая , ровная игра динамо
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 04.08.2021 20:54
    +3
    Тымчик конечно потенциально ТоП .
    Новички все ещё выглядят инородно .
    Я Вити пока голова опережает ноги , но это поправимо
    Бойко может снова повоевать за место в основе как и Леднев
    Полезный и классный товарняк . Побольше бы таких
    Ссылка
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