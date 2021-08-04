Фенербахче
1 : 1
Динамо Киев
04.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

КАРАС: «Это план, которого Мистер придерживается уже год работы в Динамо»

Помощник Луческу прокомментировал товарищеский матч с «Фенербахче»

  • 04.08.2021 23:59
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КАРАС: «Это план, которого Мистер придерживается уже год работы в Динамо»
© ФК Динамо Киев. Эмил Карас

Ассистент главного тренера «Динамо» Киев Эмил Карас прокомментировал товарищеский матч с «Фенербахче» в Стамбуле (1:1):

– Для того мы и проводим контрольные игры с такими соперниками – чтобы как можно лучше подготовиться к Лиге чемпионов и чемпионату. Игроки должны принимать это, они должны уметь играть по два матча в неделю. Хоть они и не сыграли по 90 минут – кто 45, кто 60, кто чуть больше, но в принципе идет подготовка к сезону через такие игры.

– Насколько команда готова к тому, чтобы выдерживать этот график – по два матча в неделю?

– Степень готовности определяют официальные игры и результаты. Сегодня мы сыграли неплохо, но хотелось реализовать свои моменты в атаке. Ну и, конечно, пропущенный гол и моменты, которые были у нашего соперника в первом тайме, дают информацию для того чтобы лучше организовать игру в обороне.

– Оцените адаптацию Рамиреса, который провел на поле один тайм.

– Он неплохо выглядел, выигрывал единоборства. Наверное, ему все-таки еще не хватает мобильности – он всего лишь неделю тренируется после паузы. Ему нужно прибавить в динамике, в движении. У него есть все качества. А когда он прибавит в физической подготовке, ему будет легче выигрывать единоборства.

– Сегодня он показал, что он хорошо ассистирует…

– Сегодняшний день уже прошел, нужно завтра показывать, доказывать, думать о следующей игре. Понятно, что его брали, опираясь на определенные качества. Но эти качества он должен подкрепить хорошим физическим состоянием, тогда ему будет легче играть. Ему нужно адаптироваться к нашей игре, и тогда лучше будет получаться и у него, и его партнеров по атаке.

– Цыганков и Леднев хорошо проявили себя в связке. Оцените их взаимодействие.

– Не буду давать оценку отдельным игрокам, каждый должен выполнять свою роль на футбольном поле. Мистер с ними работал все это время, давал им информацию. Каждый наш футболист знает, как он должен играть. Независимо от имен, они должны выполнить ту работу, к которой готовились на тренировках. Они профессионалы, поэтому должны уметь играть на любой позиции.

– Как вы поддерживали связь с Мистером в перерыве? Или был заранее подготовленный план на всю игру?

– Это план, которого Мистер придерживается уже год его работы в «Динамо». Ты должен отталкиваться от своей игры, контролировать игру. То над чем мы работали с момента начала подготовки к новому сезону – контрольные игры на сборах, одна игра в чемпионате – это то, как готовит Мистер команду к сезону, чемпионату и ЛЧ.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Атмосфера – супер. Правда, трибуны здесь расположены немного далеко от поля, поэтому акустика не такая, как могла бы быть. Но думаю, что нашим ребятам было приятно играть при такой атмосфере.

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Источник — ФК Динамо Киев

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