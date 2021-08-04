Фенербахче – Динамо – 1:1. Привыкают к 2 играм в неделю. Видео голов, обзор

В среду, 4 августа, киевское «Динамо» отправилось в Стамбул, где на Олимпийском стадионе имени Ататюрка провело товарищеский матч с грандом турецкого футбола – местным «Фенербахче».

Данный спарринг был организован, чтобы футболисты постепенно привыкали к режиму игр дважды в неделю, ведь уже осенью «бело-синих» ожидает выступление в групповом турнире Лиги чемпионов, и график будет насыщенным.

Товарищеский матч

«Фенербахче» (Турция) – «Динамо» (Украина) – 1:1

Голы: Пелкас, 63 – Леднев, 28.

«Фенербахче»: Байиындыр, Сзалай, Тиссеран, Новак, Густаво (Яндас, 76), Озил (Туфан, 76), Кадиоглу (Сангаре, 67), Пелкас (Кахведжи, 67), Зайц (Самата, 76), Осайи-Самуэль (Йоргенсен, 76), Валенсия (Дурсун, 67).

«Динамо»: Бойко (Бущан, 66), Кендзера, Забарный (Тымчик, 46), Сирота (Шабанов, 66), Сидклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Шапаренко, 66), Леднев (Буяльский, 46), Родригес (Антюх, 62), Цыганков (Караваев, 66), Рамирес (Гармаш, 46; Шкурин, 86).

Видеообзор контрольного матча, который состоялся в Стамбуле.