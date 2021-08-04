Дебют Рамиреса. Известен состав Динамо на матч с Фенербахче

Сегодня, 4 августа в Стамбуле «Динамо» проведет контрольный матч против турецкого «Фенербахче». Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Стал известен состав «Динамо» на матч. Отметим дебют за киевский клуб форварда Эрика Рамиреса.
«Динамо» Киев: Бойко, Сидклей, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Леднев, Родригес, Цыганков, Рамирес
Стартовий склад «Динамо» на товариський матч проти «Фенербахче»!#ФенербахчеДинамо pic.twitter.com/69LF8268tg— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 4, 2021
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Источник — ФК Динамо Киев
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