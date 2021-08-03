Фенербахче
0 : 0
Динамо Киев
04.08.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Фенербахче – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка киевского клуба

  • 03.08.2021 22:25
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Фенербахче – Динамо. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

В среду, 4 августа, состоится товарищеский матч, в котором будут играть турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо». Игра состоится в Стамбуле на поле Олимпийского стадиона Ататюрка, начало - в 19:00.

«Динамо», в отличие от своих четырнадцати соперников в чемпионате, сыграло только одну официальную игру в сезоне (столько же - «Минай», с которым киевляне будут играть позже) - был разгромлен ровенский «Верес» (4:0). Однако недостаток официальных матчей компенсирует достаточно большое количество товарищеских игр на сборах. Среди соперников в том числе были «Ницца», «Атлетик», должен был быть «Вильярреал», позже планируется игра с «Интером» ... Как видим, список достаточно солидный, а «Фенербахче» органично в него вписывается. В матче с «Вересом» Мирча Луческу использовал на острие атаки Гармаша, поэтому будет интересно посмотреть, кто сыграет с турками - Денис, Вербич, Шкурин (который, кажется, после матча с испанцами впал в немилость), новичок Рамирес, Супряга, который практически списан? Ответ на этот и другие вопросы увидим на поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фенербахче» - «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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