Фенербахче - Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

«Динамо» Киев 4 августа в Стамбуле проведет контрольный матч против «Фенербахче». Старт встречи в 19:00.
Киевляне, пропустившие 1-й тур УПЛ, открыли чемпионат победой над «Вересом» во 2-м туре. 8 августа команду ждет противостояние с «Зарей».
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Источник — Sport.ua
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