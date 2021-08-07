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Заря
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Динамо Киев
08.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На всех парусах

  • 07.08.2021 17:15
  • 563 просмотра
  • 3 комментария
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Заря

Словно разминки провели свои матчи в минувшем туре обе команды, синхронно разгромив соперников. Тем интереснее, ведь к одному из центральных противостояний чемпионата будет приковано максимальное внимание.

«Динамо»

В середине недели киевляне еще и успели отыграть в Стамбуле спарринг с «Фенербахче» (1:1) - Мирча Луческу максимально идентично моделирует будущий график команды в Лиге Чемпионов. Конечно, те исполнители, которые громили «Верес» (4:0), получили в контрольном матче не так много игрового времени, но зато вся «обойма» киевлян прошла достойную проверку.

Любопытно, что единственный гол туркам у «Динамо» забил Богдан Леднев, который раскрылся в УПЛ как раз благодаря аренде в «Заре». Вот только в киевской команде Богдан пока что никак не заиграет, довольствуясь редкими выходами на замены. «Любой футболист хочет играть. Надеюсь, мне предоставят такой шанс. Я тренируюсь, выкладываюсь на полную, стараюсь проявить себя с наилучшей стороны. А дальше уже все зависит от тренерского решения», - поведал Богдан Леднев.

«Заря»

Луганчане за выездной разгром «Ингульца» (5:1) получили солидную порцию похвалы, и даже поражение от «Александрии» в рамках первого тура уже показалось каким-то далеким и где-то даже неправдивым. Экспертный совет Премьер-лиги сразу же признал главного тренера «Зари» Виктора Скрипника лучшим тренером тура, а Владислав Кочергин удостоился звания лучшего игрока тура. Дубль к 7 минуте и самый быстрый хет-трик в истории луганского клуба действительно впечатляют!

Говоря о персоналиях «Зари», отметим насколько органично по итогам стартовых туров в основной состав вписались Максим Имереков и Сергей Булеца. Вот только Булеца в воскресенье не сыграет против «Динамо» по условиям арендного соглашения. В последние годы луганскому клубу, конечно, не впервые решать подобную проблему, но в нынешней ситуации выпадение исполнителей особенно обидно.

Комментарии

«Для нас «Заря» - принципиальный соперник, поэтому едем в Запорожье только за победой», - кратко изложил свои мысли о предстоящем поединке защитник киевлян Илья Забарный. «Думаю, каждый игрок хочет сыграть против «Динамо», но я не могу ничего с этим поделать. Это будет тяжелый матч, в котором я буду болеть за своих партнеров», - сказал перед матчем Сергей Булеца.

Статистика встреч

Вот уже пять кряду матчей «Заря» не знает побед в матчах с «Динамо», в октябре сыграв вничью в Киеве (1:1), а весной в финале Кубка Украины разойдясь с «бело-синими» «нулями», но уступив в овертайме. Общая же статистика встреч говорит о подавляющем перевесе киевлян: 36 побед в 53 матчах! Самым грозным для обороны «Динамо» в противостоянии выглядит Артем Громов: три гола за «Зарю» и два - еще как футболист «Ворсклы». У киевлян уже восемь раз забивал «Заре» Виктор Цыганков, в том числе в уже упомянутом финале Кубка Украины.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Кочергин, Назарина, Кристиан, Громов, Сайядманеш, Шахаб.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Караваев, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Буяльский, Гармаш.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче «Заря» составит достойную конкуренцию «Динамо», и противостояние получится насыщенным на события. Вот только мастерство и сыгранность футболистов киевлян станут ключом к успеху подопечных Мирчи Луческу. Нашей ставкой будет победа «Динамо» с коэффициентом 1.71 по линии Vbet.

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8 августа, воскресенье

«Заря» — «Динамо»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ЗАРЯ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Артем Цыганенко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.08.2021 17:36
    0
    Абдула, поджигай!
    Ссылка
    Saar
      Saar, 07.08.2021 17:28
    0
    0-2
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 07.08.2021 17:27
    0
    Класс никто не может угадать стартовый Динамо)))
    Удачи родной клуб.
    Но Родному городу удачи с другими соперниками.
    Ссылка
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