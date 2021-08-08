ВИДЕО. Отдай мяч! Конфликт Де Пены и Шапаренко. Кто должен бить пенальти?

Карлос Де Пена не забил пенальти для «Динамо» в ворота луганской «Зари»

  • 08.08.2021 22:25
  • 6689 просмотров
  • 19 комментариев
ВИДЕО. Отдай мяч! Конфликт Де Пены и Шапаренко. Кто должен бить пенальти?
© Профутбол. Де Пена и Шапаренко

8 августа в Запорожье прошел матч 3-го тура УПЛ, в котором сыграли «Заря» и «Динамо» (1:2).

Во втором тайме Карлос Де Пена не забил пенальти для киевлян. На то, чтобы пробивать пенальти, также претендовал Николай Шапаренко. Два игрока на повышенных тонах поспорили за мяч перед исполнением 11-метрового.

В Телеграм-канале Динамо Киев Inside пояснили ситуацию так: «Комичный нереализованный пенальти де Пеной. Бить должен был Цыганков, но он покинул поле за пару минут до этого. Следовательно, оставались два резервных пенальтиста –– уругваец и Шапаренко. Оба горели желанием сделать удар. Скамейка скомандовала – де Пена. То, что погрызлись – показатель типичного «второго сезона», когда накопилась усталость друг от друга, а груз побед ошибочно переоценивается степенью личного в них вклада». 

ВИДЕО. Кто должен был бить пенальти? Конфликт Де Пены и Шапаренко, 71 мин.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 08.08.2021 23:50
    0
    Face Control, 08.08.2021 23:13
    Развпятьлетние такие забавные даже в дог матче.
    Скоро будешь говорить 2разавпятьлет, а потом 3-4-5
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 08.08.2021 23:49
    0
    Вообще не вижу конфликта, Шапаренко отреагировал как профессионал, не стал спорить, орать когда Де Пена не забил,а просто отработал до конца
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 08.08.2021 23:48
    0
    отличная атмосфера в команде, а после нереализованного пенальти будет еще интереснее наблюдать за ними
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 08.08.2021 23:41
    -1
    Короче должны были кидать монетку , если нет то кто кому даст пиздюлей. Но так как Де Пена старший то Шапаренко долден был уступить , проявить уважение , а он полез дай колбасу дай колбасу и сбил с толку
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 08.08.2021 23:38
    0
    Predator, 08.08.2021 23:33
    А третий это Петя Яновский
    Нет, третий это ты. А что Палкина и Де Дзерби деб...лами считаешь это хорошо
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    Fangold
    online
      Fangold, 08.08.2021 23:35
    -1
    kadaad ., 08.08.2021 22:55
    Де Пена конченное дерьмо, вечно лезет и в очередной раз не забивает. Вообще Динамо с ним нужно расставаться, последнее время он только гадит игре команды своими неадекватными действиями.
    І Родрігес теж низькоякісне гавно з поганим характером
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    Predator
      Predator, 08.08.2021 23:33
    -2
    Петр Яновский, 08.08.2021 23:11
    Первый это Де Дзерби. А второй? Палкин?
    А третий это Петя Яновский
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 08.08.2021 23:32
    +1
    У Шапаренка є потенціал для росту, а Де Пена вже досяг піку кар'єри
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 08.08.2021 23:20
    0
    Ничего страшного. Тренера, думаю теперь определят, кто второй, а кто третий и вопросов не будет
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 08.08.2021 23:18
    0
    т. к Де Пена не забил, значит должен был бить Шапаренко
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    Face Control
      Face Control, 08.08.2021 23:13
    -4
    Развпятьлетние такие забавные даже в дог матче.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 08.08.2021 23:11
    0
    Predator, 08.08.2021 22:56
    Два дебила это сила
    Первый это Де Дзерби. А второй? Палкин?
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    polesse2000
      polesse2000, 08.08.2021 23:00
    +3
    Мля если ты б..я пенальтист то должен знать , что воротники тоже смотрят видео куда ты бьеш. Когда походит пробивать Пена то даже я знаю в какой угол будет лететь мяч. Может хватит бить в левый угол? Или ума не хватает пробить нестандартно? Лошара подвел сегодня команду. Лишить 50 процентов месячной зарплаты. Тогда подумает следующий раз как правильно пробивать. И потом еще пас не отдал потому как чувствовал свою вину олень мля.
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    almost
      almost, 08.08.2021 22:59
    0
    Вот если бы Фаворов со своей потной бородой забил, то тогда бы стало весело.
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    Predator
      Predator, 08.08.2021 22:56
    -3
    Два дебила это сила
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 08.08.2021 22:55
    +4
    Де Пена конченное дерьмо, вечно лезет и в очередной раз не забивает. Вообще Динамо с ним нужно расставаться, последнее время он только гадит игре команды своими неадекватными действиями.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 08.08.2021 22:50
    +5
    Sart18, 08.08.2021 22:38
    Де пена рахується як штатний пенальтист
    А от такі спори як з Шапаренком збивають(знаю так як сам футболіст)
    Штатный Цыганков. Эти двое на подмене.
    Ссылка
    Sart18
    online
      Sart18, 08.08.2021 22:38
    0
    Де пена рахується як штатний пенальтист
    А от такі спори як з Шапаренком збивають(знаю так як сам футболіст)
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 08.08.2021 22:36
    +5
    "Те, що погризлися – показник типового «другого сезону», коли накопичилася втома один від одного, а вантаж перемог помилково переоцінюється ступенем особистого в них вкладу»."
    Складнувато для розуміння.
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