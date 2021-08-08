ВИДЕО. Отдай мяч! Конфликт Де Пены и Шапаренко. Кто должен бить пенальти?

8 августа в Запорожье прошел матч 3-го тура УПЛ, в котором сыграли «Заря» и «Динамо» (1:2).

Во втором тайме Карлос Де Пена не забил пенальти для киевлян. На то, чтобы пробивать пенальти, также претендовал Николай Шапаренко. Два игрока на повышенных тонах поспорили за мяч перед исполнением 11-метрового.

В Телеграм-канале Динамо Киев Inside пояснили ситуацию так: «Комичный нереализованный пенальти де Пеной. Бить должен был Цыганков, но он покинул поле за пару минут до этого. Следовательно, оставались два резервных пенальтиста –– уругваец и Шапаренко. Оба горели желанием сделать удар. Скамейка скомандовала – де Пена. То, что погрызлись – показатель типичного «второго сезона», когда накопилась усталость друг от друга, а груз побед ошибочно переоценивается степенью личного в них вклада».

ВИДЕО. Кто должен был бить пенальти? Конфликт Де Пены и Шапаренко, 71 мин.