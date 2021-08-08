ВИДЕО. Де Пена не забил пенальти. Фаворов ответил тем же, пробив в штангу

8 августа в Запорожье проходит матч 3-го тура УПЛ, в котором играют «Заря» и «Динамо».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором тайме Карлос Де Пена не забил пенальти для киевлян. Денис Фаворов у хозяев поля ответил тем же, пробив в штангу.

Незабитый пенальти, Карлос Де Пена (Динамо), 71 мин.

Незабитый пенальти, Денис Фаворов (Заря), 76 мин.