ВИДЕО. Де Пена не забил пенальти. Фаворов ответил тем же, пробив в штангу

8 августа в Запорожье проходит матч 3-го тура УПЛ, в котором играют «Заря» и «Динамо».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором тайме Карлос Де Пена не забил пенальти для киевлян. Денис Фаворов у хозяев поля ответил тем же, пробив в штангу.
Незабитый пенальти, Карлос Де Пена (Динамо), 71 мин.
Незабитый пенальти, Денис Фаворов (Заря), 76 мин.
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Источник — Sport.ua
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