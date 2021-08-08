ВИДЕО. Де Пена не забил пенальти. Фаворов ответил тем же, пробив в штангу

8 августа в Запорожье проходит матч 3-го тура УПЛ между «Зарей» и «Динамо»

  • 08.08.2021 21:40
  • 97 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Де Пена не забил пенальти. Фаворов ответил тем же, пробив в штангу
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 августа в Запорожье проходит матч 3-го тура УПЛ, в котором играют «Заря» и «Динамо».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором тайме Карлос Де Пена не забил пенальти для киевлян. Денис Фаворов у хозяев поля ответил тем же, пробив в штангу. 

Незабитый пенальти, Карлос Де Пена (Динамо), 71 мин.

Незабитый пенальти, Денис Фаворов (Заря), 76 мин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности