1-й тур
Динамо Киев
2 : 0
Минай
11.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Минай – 2:0. Яркий дебют Рамиреса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 1-го тура УПЛ в Киеве

  • 11.08.2021 21:30
  • 5925 просмотров
  • 4 комментария
Динамо – Минай – 2:0. Яркий дебют Рамиреса. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В среду, 11 августа, проходит перенесенный поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» принимает «Минай». Поединок проходит в Киеве на НСК «Олимпийский» с 19:30.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Минай».

Динамо – Минай – 2:0. Яркий дебют Рамиреса. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Виталий Буяльский, 19 мин.

ГОЛ! 2:0. Эрик Рамирес, 45+1 мин.

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Рамирес (Динамо Киев).
19' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Eagle
    online
      Eagle, 11.08.2021 22:12
    0
    Молодец Рамирес; первый блин не комом.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 11.08.2021 21:29
    +5
    А Рамиресс то хорош, хорош , топ игрок
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    vovadocent
    online
      vovadocent, 11.08.2021 21:19
    +5
    Nashwill, 11.08.2021 21:09
    Буя гарно перекинув, та й Рамірес класно дотягнувся до м'яча. Але коментарі про Мессі недоречні
    Пора його в збірну кликати, зараз він гарну форму набрав
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 11.08.2021 21:09
    +5
    Буя гарно перекинув, та й Рамірес класно дотягнувся до м'яча. Але коментарі про Мессі недоречні
    Ссылка
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