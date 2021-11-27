16-й тур
Минай
0 : 2
Динамо Киев
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Минай – Динамо – 0:2. Видео голов и обзор матча

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  • 27.11.2021 16:30
  • 4628 просмотров
  • 1 комментарий
Минай – Динамо – 0:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо

В субботу, 27 ноября, «Динамо» на выезде обыграло «Минай».

«Минай» - «Динамо» - 0:2

«Минай»: Кучер, Синегуб, Семенко, Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев, Кулиев, Билоног, Ахмедзаде, Кныш
Запас: Пеньков, Коваленко, Селезнев, Байдал, Вишневский, Матич, Кобак, Багайоко, Месхи

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Забарный, Буяльский, Кендзера
Запас: Бойко, Шепелев, Де Пена, Андриевский, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Антюх

Видео голов и обзор матча:

0:1. Гол Циганкова, 11.

Лучшие моменты первого тайма:

0:2. Гол Шапаренко, 90.

Лучшие моменты второго тайма:

Видео голов и обзор матча:

 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
12' ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 27.11.2021 17:20
    0
    красиво Буяльский ножку оставил, но в Европе такое не прокатит.
    Ну а так, судя по нарезке, равная игра...
    И, видимо, судьба не хочет что б тунец стал лучшим бомбардиром
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