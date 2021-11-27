В субботу, 27 ноября, «Динамо» на выезде обыграло «Минай».
«Минай» - «Динамо» - 0:2
«Минай»: Кучер, Синегуб, Семенко, Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев, Кулиев, Билоног, Ахмедзаде, Кныш
Запас: Пеньков, Коваленко, Селезнев, Байдал, Вишневский, Матич, Кобак, Багайоко, Месхи
«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Забарный, Буяльский, Кендзера
Запас: Бойко, Шепелев, Де Пена, Андриевский, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Антюх
Видео голов и обзор матча:
0:1. Гол Циганкова, 11.
Лучшие моменты первого тайма:
0:2. Гол Шапаренко, 90.
Лучшие моменты второго тайма:
Видео голов и обзор матча:
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Источник — Футбол 1/2/3
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Ну а так, судя по нарезке, равная игра...
И, видимо, судьба не хочет что б тунец стал лучшим бомбардиром
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