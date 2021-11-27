Мирча ЛУЧЕСКУ: «Во втором тайме мы запаниковали»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победный матч 16-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (2:0).

– Мы взяли важные три очка, провели хороший первый тайм, доминировали во время него, по мере возможностей реализовали момент, хотя немного ощущалась расслабленность. Во втором тайме соперник действовал более агрессивно, настойчиво, в какой-то момент мы даже запаниковали. У наших ворот было создано 2-3 опасных эпизода. Было очень тяжело, сказывается тяжелый график, то, что игроки выступают за сборные, играют в Лиге чемпионов и чемпионате. Мы выглядели уже немного уставшими.

– В середине второго тайма арбитр долго просматривал видеоповтор и мог назначить пенальти в ваши ворота. Как вы пережили этот эпизод, что чувствовали и понимали ли, что происходит?

– Я стоял и ждал, когда судьи примут решение. До того контакта и падения у игрока атакующей команды была рука. Я просто стоял и ждал.

– Несколько туров назад у вас был похожий по эмоциям матч с «Мариуполем», в котором «Динамо» победило со счетом 3:2. Вы после матча сказали, что ваши футболисты вели себя непрофессионально. Что произошло с игроками сегодня?

– На этот раз я сказал в перерыве, что соперник будет гораздо более агрессивным, что нам будет тяжело и они будут рисковать. Так и вышло. Но я делаю скидку своим игрокам на то, что матч состоялся после Лиги чемпионов. Надеюсь, ребята поймут, что нужно забивать в созданных моментах. Когда проходит время, а ты не забиваешь, то все усложняется. Сегодня мы это и увидели.