16-й тур
Минай
0 : 2
Динамо Киев
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Во втором тайме мы запаниковали»

Наставник «Динамо» подвел итоги победы над «Минаем» (2:0)

  • 27.11.2021 17:11
  • 2605 просмотров
  • 2 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Во втором тайме мы запаниковали»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победный матч 16-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (2:0).

– Мы взяли важные три очка, провели хороший первый тайм, доминировали во время него, по мере возможностей реализовали момент, хотя немного ощущалась расслабленность. Во втором тайме соперник действовал более агрессивно, настойчиво, в какой-то момент мы даже запаниковали. У наших ворот было создано 2-3 опасных эпизода. Было очень тяжело, сказывается тяжелый график, то, что игроки выступают за сборные, играют в Лиге чемпионов и чемпионате. Мы выглядели уже немного уставшими.

– В середине второго тайма арбитр долго просматривал видеоповтор и мог назначить пенальти в ваши ворота. Как вы пережили этот эпизод, что чувствовали и понимали ли, что происходит?
– Я стоял и ждал, когда судьи примут решение. До того контакта и падения у игрока атакующей команды была рука. Я просто стоял и ждал.

– Несколько туров назад у вас был похожий по эмоциям матч с «Мариуполем», в котором «Динамо» победило со счетом 3:2. Вы после матча сказали, что ваши футболисты вели себя непрофессионально. Что произошло с игроками сегодня?
– На этот раз я сказал в перерыве, что соперник будет гораздо более агрессивным, что нам будет тяжело и они будут рисковать. Так и вышло. Но я делаю скидку своим игрокам на то, что матч состоялся после Лиги чемпионов. Надеюсь, ребята поймут, что нужно забивать в созданных моментах. Когда проходит время, а ты не забиваешь, то все усложняется. Сегодня мы это и увидели.

Источник — ФК Динамо Киев

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 27.11.2021 17:29
    +4
    alexx, 27.11.2021 17:23
    Ну так, а що ви хотіли? З Минеєм грали. Тут-будь хто запанікує. То вам не Баварія
    Ну так ржавые там очки и потеряли. Не так разве?
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    alexx
    online
    alexx, 27.11.2021 17:23
    -1
    Ну так, а що ви хотіли? З Минеєм грали. Тут-будь хто запанікує. То вам не Баварія
    Ссылка
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