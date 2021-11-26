16-й тур
Минай
0 : 0
Динамо Киев
27.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай - Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После вылета из Лиги чемпионов киевляне теперь могут сосредоточиться на играх Премьер-Лиги

  • 26.11.2021 20:49
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Минай - Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо

В матче 16-го тура украинской Премьер-Лиги в субботу, 27 ноября, в Ужгороде встретятся «Минай» и «Динамо».

Минай

Хозяева поля по-прежнему находятся внизу турнирной таблицы и никак не могут выбраться из опасной зоны. Причем в двух предыдущих домашних играх с «Ингульцом» и «Колосом», они были очень близки к тому, чтобы победить. Большую часть этих матчей «Минай» вел в счете, но в концовках пропустил голы в свои ворота и, таким образом, лишился, как минимум, четырех очков.

С одной стороны, команде явно не повезло с итоговым результатом вышеупомянутых игр, особенно с «Колосом», когда подопечные Игоря Леонова пропустили на шестой компенсированной минуте второго тайма со штрафного от бывшего своего партнера Нуриева. Однако с другой стороны, нынешним футболистам из Закарпатья пока не хватает опыта, чтобы добиваться успеха. Напомним, что за весь первый круг «Минай» выиграл только одну встречу, да и то на самом старте турнира у «Александрии» 1:0.

Откровенно говоря, совсем немного шансов взять очки будет у местного клуба и во встрече против «Динамо». Уж слишком велика на данный момент разница в классе игроков у соперников.   

Динамо

К сожалению для киевских болельщиков, евросезон у команды практически завершен. Осталось сыграть только на выезде против «Бенфики» в матче Лиги чемпионов, который кроме престижа для динамовцев больше не имеет никакого турнирного значения. А это значит, что Мирча Луческу и его подопечные могут полностью переключиться на украинскую Премьер-Лигу, тем более, что здесь борьба за первую позицию обострилась.

Так что потеря очков в Ужгороде в планы гостей совсем не входит. Интересно только, какими силами наставник киевлян попытается добиться положительного исхода? Будет ли проведена ротация состава по сравнению с поединком против «Баварии» или же снова на поле выйдут те футболисты, которые играли в Киеве в среду?

Как бы там ни было, а скамейка запасных у «Динамо» позволяет сделать необходимый результат и в первом, и во втором вариантах. И никакие отговорки здесь будут неуместными.        

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники сыграли 3 матча и во всех победили динамовцы с общей разницей забитых и пропущенных голов 9 - 0. Вот и во встрече первого круга в Киеве хозяева поля уверенно выиграли со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Буяльский и Рамирес.  

Ориентировочные составы:

«Минай»: Кучер, Синегуб, Горин, Семенко, Гончар, Кулиев, Петрусенко, Кныш, Хахлев, Ахмедзаде, Селезнев

«Динамо»: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Гармаш

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27 ноября, суббота

«Минай» – «Динамо»
Ужгород. Стадион «Авангард». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
 МИНАЙ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Прогноз Sport.ua — 0:2

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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