15-й тур
Черноморец
1 : 6
Динамо Киев
19.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вернули первое место. Динамо забило шесть голов Черноморцу

Номинальные хозяева отличились только раз

  • 19.11.2021 21:24
  • 6347 просмотров
  • 252 комментария
Вернули первое место. Динамо забило шесть голов Черноморцу
© УПЛ

Ноябрьская международная пауза получилась достаточно напряженной, так как во время нее европейские сборные решали между собой судьбу потенциальных участников будущего чемпионата мира в Катаре. Однако, пришла пора возвращаться к клубному футболу, где командам предстояло выдать финальный рывок перед рождественскими и новогодними каникулами. Конечно, речь в данном контексте идет и о еврокубковых состязаниях, прямые интересы относительно которых есть и у действующего чемпиона Украины – киевского «Динамо».

Впрочем, до домашнего матча против мюнхенской «Баварии» у подопечных Мирчи Луческу стояло в календаре достаточно интригующее противостояние в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. Хотя матч и считался для «бело-синих» номинально гостевым, однако ехать далеко не приходилось – стадион «Динамо» им. В. Лобановского в этот вечер ненадолго стал домашней ареной для одесского «Черноморца». Говорить лишний раз об отношениях «моряков» и киевлян в контексте текущего сезона не приходилось, так как главным информационным поводом перед этой игрой было присутствие большого числа арендованных у «Динамо» молодых футболистов в составе номинальных хозяев.

Несмотря на предрассудки, коллектив Юрия Мороза сумел показать достаточно качественный футбол в стартовом отрезке поединка с точки зрения обороны. Примечательно, что в эти минуты внимание приковывал к себе, в большей степени, главный арбитр матча Александр Шандор, который отметился спорными трактовками эпизодов с падениями Цыганкова и Бугая в опасной близости к обоим воротам. Футболисты получили относительно быстрые предупреждения, что только подняло градус противостояния.

«Динамо» контролировало темп поединка, завершив первую четверть игрового часа двумя моментами у Ильи Шкурина, во время которых форвард так и не сумел переправить мяч в ворота со средней дистанции внутри чужой штрафной. Чуть позднее – Цыганков проверил на прочность правый каркас ворот, замыкая многоходовку с участием беларуского форварда и Буяльского.

Все указывало на то, что киевляне еще немного, и сумеют окончательно продавить своих соперников. Команда Луческу подняла линию прессинга на чужой половине аккурат к исходу первого получаса, и сумела подловить соперников сразу на двух ошибках подряд. К несчастью, для Беки Вачибердазе, именно он оказывался последним игроком, контролирующим мяч из состава «Черноморца» в опасной близости к своим воротам перед тем, как свои результативные удары наносили Буяльский и Витиньо.

Когда счет стал 0:2, все стало достаточно очевидно в плане определения будущего победителя матча. Однако, футболистам «Динамо» этого показалось недостаточно, и они на 37-й минуте провели еще одну массированную атаку на чужие ворота, которую увенчал удар единственного бразильца на поле на обе команды в этот вечер. Лишь после этого «бело-синие» немного позволили себе понизить градус давления, за что тут же были наказаны оппонентами. «Моряки» завершили подачу углового с правого фланга скидкой Бугая с ближнего угла вратарской на пустые ворота для Исаенко, благодаря чему хоть какая-то интрига в этот матч все-таки вернулась.

На вторую половину матча Луческу привычным образом решил задействовать Дениса Гармаша, и полузащитник практически в первой атаке своей команды восстановил разрыв по счету в три мяча роскошным дальним ударом под правую штангу. «Черноморец» толком и не успел отойти от столь резвого старта соперников после перерыва, поэтому вскоре получил и пенальти в свои ворота. Гармаш пытался перебросить Кузыка перед чужой вратарской, но соперник перехватил мяч рукой. Арбитры что-то долго смотрели на VAR, но тем самым лишь отсрочили результативный удар с «точки» от Буяльского под правую штангу.

Особого стимула к дальнейшему сопротивлению у номинальных хозяев не было, поэтому их соперники позволили себе упростить игру до банальных подач с флангов, одна из которых завершилась дебютным голом Владислава Кулача, для которого лучшему бомбардиру прошлого сезона УПЛ понадобилось 15 туров и один голевой навес от Карлоса Де Пены. Игра на этом была фактически завершена, а выхода на поле безумно талантливого Александра Яцыка мы так и не дождались.

В следующем туре одесский «Черноморец» сыграет в гостях у днепровского «Днепра-1», а киевское «Динамо» нанесет визит закарпатскому «Минаю».

 Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Черноморец» – «Динамо» - 1:6.

 Исаенко, 44 - Буяльский, 27, 58 (пен), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82.

 Бугай, 12, Д. Кузык, 52 - Цыганков, 3.

«Черноморец»: Варакута - Скорко, Дубко (Кадири, 65), Биловар, Д. Кузык - Вачиберадзе (Михайленко, 46) - Брагару (Билошевский, 71), Исаенко, Тлумак (С. Кравченко, 46), Авагимян (Штогрин, 84) - Бугай.

«Динамо»: Бущан - Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко - Шепелев (Гармаш, 46), Андриевский - Цыганков (Антюх, 72), Буяльский (Леднев, 77), Витиньо (де Пена, 72) - Шкурин (Кулач, 65).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 19.11.2021 21:38
    +10
    Таблицу поправьте!
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    Alex86 1
    Alex86 1, 19.11.2021 21:26
    +10
    Вот ДК опять и первое)
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    Умник
    Умник, 19.11.2021 21:54
    +9
    Бугор, 19.11.2021 21:51
    Зачем нам такие команды как динама и челентано одесский
    К Климову вопрос.
    Очень хреново что он забил на команду.
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 19.11.2021 21:46
    +9
    Fangold, 19.11.2021 21:44
    А є люди з честю і гідністю, які можуть відкрито сказати правду?
    Я могу. Арендуполь сливает матчи днонецким 15 лет. А с наперсточниками можно бороться только их же методами
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 19.11.2021 21:57 (изменен)
    +7
    Хуакин Гусман Лоэра, 19.11.2021 21:55
    Сортирщик Жека,почему ты не был на матче?
    Тебе за это не платят ?
    Олег, я поражаюсь тебе. Как ты умудряешься рвать комментарии в 2 аккаунта ? Это же годы практики
    Ссылка
    Умник
    Умник, 19.11.2021 21:50
    +7
    rasta13, 19.11.2021 21:48
    Это их работа смотреть вар и не важно какой счёт.
    Да но явно ж не 10 минут.
    Главный судья даже псешить начал Дердо.
    Там же все как ясный день.
    Рука в штрафной пеналь все.
    Офсайда нет.
    Это только понижает уровень, мы так никогда судить еврокубки не будем
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 19.11.2021 21:43 (изменен)
    +7
    Bulba_sumkin, 19.11.2021 21:42
    Приходи к нам еще))) Засекайте через сколько этот клоун вылезет род новым акком))
    А что ты ещё можешь кроме того как жаловаться
    Ой ору просто с грозных и гордых кротов , которые все скором админам жалобы кидают
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 19.11.2021 21:40
    +7
    Bulba_sumkin, 19.11.2021 21:38
    Эй, дынамовцы, румын сейчас дает вьюху на румынском! Не первая ли это была претензия к нему когда он тренировал Шахту?)) Жду вой и переобувание в воздухе на счет 3)))
    Где Ахметов памятник Луческу дел? Ставить же хотел. Почему передумал? Фуфломёт днонецкий
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    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 19.11.2021 21:37
    +7
    днище 1927, 19.11.2021 21:35
    Дебил ,ты на свою аватарку сначала посмотри,а потом пиши свой бред мусорный !
    Учись уважать мнение чужого человека
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    Умник
    Умник, 19.11.2021 21:37
    +7
    Скажите нахрена при счета 1:4 на 10 минут смотреть вар ?
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 19.11.2021 22:02
    +6
    --smart--Forever--, 19.11.2021 22:01
    Только после тебя Шпрот. Оставь адрес, я после отмены карантина приеду в кукуев положить на твою могилку пару кактусов
    Приедешь в Киев и получил срачей на вокзале на коверкание столицы
    Хотя куда ты там приедешь , откуда у тебя деньги на билет
    Ссылка
    Умник
    Умник, 19.11.2021 21:47
    +6
    Я понял что мало того что у нас судьи бабки любят, все таки ум отсутствует, походу у них там телек лучевой в вагончике стоит
    Или там 2g.
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 19.11.2021 21:45
    +6
    Face Control, 19.11.2021 21:44
    Вот именно из-за таких «побед» вас в Европе т все подряд, где вы даже гола забить не можете.
    А вы можете ?
    А забыл , вы один забили ; в группе с Шерифом , конечно вы теперь можете других жизни учить
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 19.11.2021 21:38
    +6
    Face Control, 19.11.2021 21:32
    Они сегодня выдали то, что им приказал сурок развпятьлетний.
    Твоё сообщение не совсем подлежит истине это нужно расследовать
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 19.11.2021 21:38 (изменен)
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 19.11.2021 21:37
    Бедная, ты снова одна отбеливаешь свои развпятьлетние брёвна?
    Немытая пиши с Гусмана , и когда ты уже хоть раз в жизни на матч сходишь ?
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 19.11.2021 21:28
    +6
    Шахтеру нужно победить Рух +4 это почти нереально
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 19.11.2021 22:28
    +5
    DonbassCity1, 19.11.2021 22:19
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    APL
    online
    APL, 19.11.2021 22:20
    +5
    DonbassCity1, 19.11.2021 22:19
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    ВКонтакте, однокласниках.....
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 19.11.2021 22:07
    +5
    DonbassCity1, 19.11.2021 22:05
    Я не верю в то что ты написал они же не идиоты чтобы такое говорить! Павелко помогает нашему футболу, это факт
    Кто не идиоты? Максимка, форевка и Федька? Ты только что рассказал лучший анекдот года
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 19.11.2021 21:49
    +5
    roman_kros, 19.11.2021 21:48
    Черговий складний ВИЇЗД для Динамо.
    Напомнить тебе где шлюхтёр играл выездной матч с Арендуполем?
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