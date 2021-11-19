Вернули первое место. Динамо забило шесть голов Черноморцу

Ноябрьская международная пауза получилась достаточно напряженной, так как во время нее европейские сборные решали между собой судьбу потенциальных участников будущего чемпионата мира в Катаре. Однако, пришла пора возвращаться к клубному футболу, где командам предстояло выдать финальный рывок перед рождественскими и новогодними каникулами. Конечно, речь в данном контексте идет и о еврокубковых состязаниях, прямые интересы относительно которых есть и у действующего чемпиона Украины – киевского «Динамо».

Впрочем, до домашнего матча против мюнхенской «Баварии» у подопечных Мирчи Луческу стояло в календаре достаточно интригующее противостояние в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. Хотя матч и считался для «бело-синих» номинально гостевым, однако ехать далеко не приходилось – стадион «Динамо» им. В. Лобановского в этот вечер ненадолго стал домашней ареной для одесского «Черноморца». Говорить лишний раз об отношениях «моряков» и киевлян в контексте текущего сезона не приходилось, так как главным информационным поводом перед этой игрой было присутствие большого числа арендованных у «Динамо» молодых футболистов в составе номинальных хозяев.

Несмотря на предрассудки, коллектив Юрия Мороза сумел показать достаточно качественный футбол в стартовом отрезке поединка с точки зрения обороны. Примечательно, что в эти минуты внимание приковывал к себе, в большей степени, главный арбитр матча Александр Шандор, который отметился спорными трактовками эпизодов с падениями Цыганкова и Бугая в опасной близости к обоим воротам. Футболисты получили относительно быстрые предупреждения, что только подняло градус противостояния.

«Динамо» контролировало темп поединка, завершив первую четверть игрового часа двумя моментами у Ильи Шкурина, во время которых форвард так и не сумел переправить мяч в ворота со средней дистанции внутри чужой штрафной. Чуть позднее – Цыганков проверил на прочность правый каркас ворот, замыкая многоходовку с участием беларуского форварда и Буяльского.

Все указывало на то, что киевляне еще немного, и сумеют окончательно продавить своих соперников. Команда Луческу подняла линию прессинга на чужой половине аккурат к исходу первого получаса, и сумела подловить соперников сразу на двух ошибках подряд. К несчастью, для Беки Вачибердазе, именно он оказывался последним игроком, контролирующим мяч из состава «Черноморца» в опасной близости к своим воротам перед тем, как свои результативные удары наносили Буяльский и Витиньо.

Когда счет стал 0:2, все стало достаточно очевидно в плане определения будущего победителя матча. Однако, футболистам «Динамо» этого показалось недостаточно, и они на 37-й минуте провели еще одну массированную атаку на чужие ворота, которую увенчал удар единственного бразильца на поле на обе команды в этот вечер. Лишь после этого «бело-синие» немного позволили себе понизить градус давления, за что тут же были наказаны оппонентами. «Моряки» завершили подачу углового с правого фланга скидкой Бугая с ближнего угла вратарской на пустые ворота для Исаенко, благодаря чему хоть какая-то интрига в этот матч все-таки вернулась.

На вторую половину матча Луческу привычным образом решил задействовать Дениса Гармаша, и полузащитник практически в первой атаке своей команды восстановил разрыв по счету в три мяча роскошным дальним ударом под правую штангу. «Черноморец» толком и не успел отойти от столь резвого старта соперников после перерыва, поэтому вскоре получил и пенальти в свои ворота. Гармаш пытался перебросить Кузыка перед чужой вратарской, но соперник перехватил мяч рукой. Арбитры что-то долго смотрели на VAR, но тем самым лишь отсрочили результативный удар с «точки» от Буяльского под правую штангу.

Особого стимула к дальнейшему сопротивлению у номинальных хозяев не было, поэтому их соперники позволили себе упростить игру до банальных подач с флангов, одна из которых завершилась дебютным голом Владислава Кулача, для которого лучшему бомбардиру прошлого сезона УПЛ понадобилось 15 туров и один голевой навес от Карлоса Де Пены. Игра на этом была фактически завершена, а выхода на поле безумно талантливого Александра Яцыка мы так и не дождались.

В следующем туре одесский «Черноморец» сыграет в гостях у днепровского «Днепра-1», а киевское «Динамо» нанесет визит закарпатскому «Минаю».

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Черноморец» – «Динамо» - 1:6.

Исаенко, 44 - Буяльский, 27, 58 (пен), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82.

Бугай, 12, Д. Кузык, 52 - Цыганков, 3.

«Черноморец»: Варакута - Скорко, Дубко (Кадири, 65), Биловар, Д. Кузык - Вачиберадзе (Михайленко, 46) - Брагару (Билошевский, 71), Исаенко, Тлумак (С. Кравченко, 46), Авагимян (Штогрин, 84) - Бугай.

«Динамо»: Бущан - Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко - Шепелев (Гармаш, 46), Андриевский - Цыганков (Антюх, 72), Буяльский (Леднев, 77), Витиньо (де Пена, 72) - Шкурин (Кулач, 65).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА