ЛУЧЕСКУ: «Такого крупного счета я не ожидал. У нас здоровая конкуренция»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги результативной победы над одесским «Черноморцем» (6:1) в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Как вы можете оценить старт команды после возвращения сборников?
– Трое сборников не играли сегодня, но когда мы собрались после паузы, я поздравил футболистов из сборной Украины с достигнутым результатом и пожелал удачи в дальнейшем. Команда сделала это с большой помощью игроков «Динамо», ведь наших представителей в сборной было много. У них есть три месяца на подготовку к стыковым матчам. Я хочу, чтобы мои игроки отправлялись в сборные в хорошем состоянии, чтобы проносить пользу национальным командам, и в таком же состоянии возвращались.
В то же время футболисты, оставшиеся в расположении клуба, на протяжении двух недель работали с нами, и работали хорошо, что было видно на футбольном поле. Они знали, что будут играть, и сделали свое дело хорошо. Это создает здоровую конкуренцию в команде.
– Ожидали ли вы настолько крупного счета сегодня?
– Нет, такого крупного счета я не ожидал. Но разница в опыте и большое желание наших игроков привели к столь крупному счету. Опыта у нашей команды побольше и, повторюсь, мы играли с большим желанием и стремлением победить.
– Сегодня в заявку был включен Александр Яцык. Является ли это авансом для него и стоит ли ожидать его дебюта за первую команду в следующих матчах?
– Я слежу за всеми игроками – молодежного состава и теми, кто выступает в аренде. Это сигнал для каждого из них, что ворота первой команды для них открыты. Я мог бы включить любого игрока юношеского состава в заявку на сегодняшнюю игру, к примеру – Вивчаренко или Бражко. Но я выбрал капитана, олицетворяющего игру команды, которая хорошо выступает и в Юношеской лиге УЕФА, и в чемпионате Украины.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Динамо Киев).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Исаенко (Черноморец).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
Источник — ФК Динамо Киев
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Тьху, пля.....
А вообще жаль, что Черноморец из неплохого клуба превратился в фарм
Тьху, пля.....
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