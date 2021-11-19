15-й тур
Черноморец
1 : 6
Динамо Киев
19.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Такого крупного счета я не ожидал. У нас здоровая конкуренция»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги крупной победы над «Черноморцем»

  • 19.11.2021 22:42
  • 3130 просмотров
  • 11 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Такого крупного счета я не ожидал. У нас здоровая конкуренция»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги результативной победы над одесским «Черноморцем» (6:1) в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Как вы можете оценить старт команды после возвращения сборников?

– Трое сборников не играли сегодня, но когда мы собрались после паузы, я поздравил футболистов из сборной Украины с достигнутым результатом и пожелал удачи в дальнейшем. Команда сделала это с большой помощью игроков «Динамо», ведь наших представителей в сборной было много. У них есть три месяца на подготовку к стыковым матчам. Я хочу, чтобы мои игроки отправлялись в сборные в хорошем состоянии, чтобы проносить пользу национальным командам, и в таком же состоянии возвращались.

В то же время футболисты, оставшиеся в расположении клуба, на протяжении двух недель работали с нами, и работали хорошо, что было видно на футбольном поле. Они знали, что будут играть, и сделали свое дело хорошо. Это создает здоровую конкуренцию в команде.

– Ожидали ли вы настолько крупного счета сегодня?

– Нет, такого крупного счета я не ожидал. Но разница в опыте и большое желание наших игроков привели к столь крупному счету. Опыта у нашей команды побольше и, повторюсь, мы играли с большим желанием и стремлением победить.

– Сегодня в заявку был включен Александр Яцык. Является ли это авансом для него и стоит ли ожидать его дебюта за первую команду в следующих матчах?

– Я слежу за всеми игроками – молодежного состава и теми, кто выступает в аренде. Это сигнал для каждого из них, что ворота первой команды для них открыты. Я мог бы включить любого игрока юношеского состава в заявку на сегодняшнюю игру, к примеру – Вивчаренко или Бражко. Но я выбрал капитана, олицетворяющего игру команды, которая хорошо выступает и в Юношеской лиге УЕФА, и в чемпионате Украины.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Динамо Киев).
58' ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
48' ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
44' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Исаенко (Черноморец).
37' ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
30' ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
27' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).

Источник — ФК Динамо Киев

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sosed12345
    Sosed12345, 20.11.2021 00:14
    +2
    KoPoJIb_KpoToB, 19.11.2021 23:38
    У вас просто очень донный фарм
    Фарм ШЛАКтера вообще на самом дне
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 20.11.2021 00:25
    +1
    а тобі яке діло? краще йди слухай казки Де Дзербі як ви у інтера виграватиме
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
    Олексій Коваль, 19.11.2021 23:46
    +1
    Тю, а кто ожидал, конечно же здоровая!
    Ссылка
    M_@_X
    online
    M_@_X, 20.11.2021 00:28
    0
    grifon., 20.11.2021 00:25
    а тобі яке діло? краще йди слухай казки Де Дзербі як ви у інтера виграватиме
    Грифон почему ты такой тупой
    Ссылка
    Sosed12345
    Sosed12345, 20.11.2021 00:28
    0
    --smart--Forever--, 20.11.2021 00:23
    Иуда лицемерная, не ожидала она крупного счёта
    Тьху, пля.....
    У тебя уже второй год подгорает?
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
    Mr.Budd, 19.11.2021 23:34
    -1
    Динамо, конечно, себе с размахом фарм организовала. Одесса поинтереснее Мариуполя.
    А вообще жаль, что Черноморец из неплохого клуба превратился в фарм
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 00:23
    -2
    Иуда лицемерная, не ожидала она крупного счёта
    Тьху, пля.....
    Ссылка
    qwe4576
    online
    qwe4576, 19.11.2021 23:33
    -4
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
    Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    KoPoJIb_KpoToB, 19.11.2021 23:38
    -5
    У вас просто очень донный фарм
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 19.11.2021 23:19
    -7
    ЛУЧЕСКУ: Такого крупного счета я не ожидал. У нас хороший фарм клуб.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 19.11.2021 23:12
    -9
    Сказки Пушкина лала лала
    Ссылка
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