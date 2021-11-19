19 ноября в 19:30 в Киеве прошел матч 15-го тура УПЛ, в котором играли «Черноморец» и «Динамо».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Черноморец – Динамо – 1:6. Дубли Витиньо и Буяльского. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Буяльский, 27 мин.
ГОЛ! 0:2. Витиньо, 30 мин.
ГОЛ! 0:3. Витиньо, 37 мин.
ГОЛ! 1:3. Исаенко, 44 мин.
ГОЛ! 1:4. Гармаш, 48 мин.
ГОЛ! 1:5. Буяльский, 58 мин (пен).
ГОЛ! 1:6. Кулач, 82 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Динамо Киев).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Исаенко (Черноморец).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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