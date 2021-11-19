15-й тур
Черноморец
1 : 6
Динамо Киев
19.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Динамо – 1:6. Дубли Витиньо и Буяльского. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 19.11.2021 21:40
  • 3012 просмотров
  • 3 комментария
Черноморец – Динамо – 1:6. Дубли Витиньо и Буяльского. Видео голов и обзор
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач забил дебютный гол

19 ноября в 19:30 в Киеве прошел матч 15-го тура УПЛ, в котором играли «Черноморец» и «Динамо».

Черноморец – Динамо – 1:6. Дубли Витиньо и Буяльского. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Буяльский, 27 мин.

ГОЛ! 0:2. Витиньо, 30 мин.

ГОЛ! 0:3. Витиньо, 37 мин.

ГОЛ! 1:3. Исаенко, 44 мин.

ГОЛ! 1:4. Гармаш, 48 мин.

ГОЛ! 1:5. Буяльский, 58 мин (пен).

ГОЛ! 1:6. Кулач, 82 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Динамо Киев).
58' ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
48' ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
44' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Исаенко (Черноморец).
37' ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
30' ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
27' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Dreifus
    online
    Dreifus, 19.11.2021 22:52
    0
    Странный вратарь. Мяч летит несильно, в тот угол, где вратарь, при этом вратарь прыгает по удару.... и не ловит. И так раза три.
    Ссылка
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 19.11.2021 21:56
    -1
    хоть бы в одном моменте пытались защищаться, блокировать удар, ложиться под мяч. Как по команде, вся защита резко полностью останавливалась и ждала удара по воротам. Конечно, у нападающего было и время и возможность точно прицелиться, словно на тренировке. Неудивительно, что на 6 ударов имеем 6 пропущенных мячей. Такого не было ни в одном чемпионате. Только в игре с динамо. Намекает на договоренность Суркиса
    Ссылка
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 19.11.2021 21:53
    -2
    писец, какая игра в поддавки. Давно такого не видел
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