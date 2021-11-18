В пятницу, 19 ноября, состоится матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 19:30.

Перед паузой на матче национальных сборных «Динамо» испортило себе настроение, уступив дома полтавской «Ворскле» (1:2), поскольку пропустило впервые за довольно продолжительное время на первую строчку турнирной таблицы своего главного конкурента – «Шахтер». Теперь пора наверстывать упущенное, первый шаг – номинально выездной матч (в Одессе ремонтируют стадион) против соперника, в составе которого играют немало футболистов, принадлежащих киевлянам. Очевидно, что игроки, находящиеся в аренде, захотят дать бой и доказать, что в будущем вполне могут претендовать на попадание в заявку уже «Динамо». Одесская команда в предыдущем туре «перестреляла» «Рух» со счетом 4:3 (причем вырвала победу после того, как потеряла преимущество в три мяча), поднялась на одиннадцатое место в турнирке и в пятницу в случае победы теоретически может подняться еще на строку выше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Динамо».