15-й тур
Черноморец
0 : 0
Динамо Киев
19.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

  • 18.11.2021 22:20
  • 161 просмотр
  • 1 комментарий
Черноморец – Динамо. Текстовая трансляция матча
© Википедия

В пятницу, 19 ноября, состоится матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 19:30.

Перед паузой на матче национальных сборных «Динамо» испортило себе настроение, уступив дома полтавской «Ворскле» (1:2), поскольку пропустило впервые за довольно продолжительное время на первую строчку турнирной таблицы своего главного конкурента – «Шахтер». Теперь пора наверстывать упущенное, первый шаг – номинально выездной матч (в Одессе ремонтируют стадион) против соперника, в составе которого играют немало футболистов, принадлежащих киевлянам. Очевидно, что игроки, находящиеся в аренде, захотят дать бой и доказать, что в будущем вполне могут претендовать на попадание в заявку уже «Динамо». Одесская команда в предыдущем туре «перестреляла» «Рух» со счетом 4:3 (причем вырвала победу после того, как потеряла преимущество в три мяча), поднялась на одиннадцатое место в турнирке и в пятницу в случае победы теоретически может подняться еще на строку выше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 18.11.2021 23:20
    -2
    А чё тут транслировать?? Все и так знают сценарий:
    Клоун Гармаш бежит в штрафной Черноморца, зацепился за проволоку - упал. Шандор свиснул, побежал смотреть VAR. Вернулся и показал на 11-ть. Цыганков забил пенку. Вратарь при этом даже не дёрнулся. И так 7 раз
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