14-й тур
Черноморец
4 : 3
Рух Львов
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Суперматч во Львове камбэком не закончился. Черноморец вырвал победу у Руха

Львовская команда не забила пенальти, отыграла три мяча и ... проиграла

  • 06.11.2021 21:21
  • 3938 просмотров
  • 11 комментариев
Суперматч во Львове камбэком не закончился. Черноморец вырвал победу у Руха
© УПЛ

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз после выездной ничьи в прошлом туре совершил лишь одну вынужденную кадровую перестановку в стартовом составе. Вместо дисквалифицированного Смирного на поле появился Михайленко. Что касается ротаций в составе «Руха», то Леонид Кучук вместо Рунича доверил место в старте Ляху. В составе руховцев выделим Федорчука, для которого это была 250-я игра в УПЛ.

«Черноморец» активнее начал игру, в дебюте которой мог открыть счет Цитаишвили, который пробил низом в притирку с дальней стойкой. Через несколько минут мяч попал к Ванату, который находился в центре штрафной, но тот не ожидал такого «подарка». Вскоре игра выровнялась, но опасных моментов у ворот не возникало.

Пройти массированные оборонительные редуты соперников было непросто и команды пытались завершить атаки дальними ударами, но Альваренге и Дубко не хватало точности и мяч летел выше ворот. И все же, в середине тайма одесская команда открыла счет. После фланговой передачи Скорко пробивал в рамку ворот Авагимян. Панькив сумел отбить мяч, но первым на добивание успел Ванат.

Руховцы снова ответили дальним ударом Альваренги, но мяч и в этот раз летит мимо ворот. А вот «Черноморец» забил еще один гол. Исаенко сделал передачу на Авагимяна, который сходу красиво «подкрутил» мяч в дальний угол ворот. После этого Кучук решил заменить Ляха на Бойчука. Заключительные минуты тайма прошли в атаках «Руха», одна из которых завершилась ударом Бойчука в руки Кучеруку.

Второй тайм уже активнее начали игроки «Руха», которые заработали право на пенальти. Кучерук, пытаясь выбить мяч, нарушил правила против Мартынюка. Борячук второй раз в УПЛ пробивал с «точки» и впервые не реализовал пенальти. Кучерук же впервые в чемпионатах стал победителем пенальтийской дуэли – после 6-го удара.

Не успели «желто-черные» оправиться от такого развития событий, как пропустили третий гол. Цитаишвили обводящим ударом пробил метко в дальний угол. И после этого настал черед забивать голы игрокам львовского клуба. Сначала капитан «Руха» Мартынюк ударом со штрафного сократил разрыв в счете. Затем после удара Бойчука мяч попал в перекладину ворот.

Вскоре пришел черед отличиться Федорчуку, который с линии штрафной пробил в дальнюю «девятку», забив свой 20-й гол в чемпионатах. Валерий оформил и свой 3-й дубль в УПЛ, когда после его удара мяч от Михайленко срикошетил в ворота. Но на этом голепад в драматическом матче не завершился. После передачи Михайленко пробивал по воротам Тлумак и мяч от рук Панькива закатился в сетку ворот. Для воспитанника львовского футбола Юрия Тлумака, отец которого Андрей, возглавляет другой львовский клуб «Карпаты», по иронии судьбы это был первый гол в УПЛ – в 11-й игре.

«Черноморец» лишь в 3-й раз в чемпионатах Украины победил со счетом 4:3, а в последний раз это произошло еще 20 ноября 1995 года в домашней игре против запорожского «Металлурга». В этот раз на «Арене Львов» завершилась безвыигрышная серия «моряков», которая длилась в УПЛ 9 игр: пять ничьих и четыре поражения. Руховцы же прервали трехматчевую беспроигрышную серию в чемпионате - победа и две ничьи.

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Черноморец» - «Рух» - 4:3.

 Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 83 - Мартынюк, 67, Федорчук, 72, 79.

 Кучерук, 53, Ванат, 64 - Мартынюк, 40, Сыч, 42, Мысык, 83.

На 54 минуте Борячук («Рух») не забил пенальти (вратарь).

«Черноморец»: Кучерук - Скорко, Дубко, Биловар, Кузык - Михайленко (С. Кравченко, 88), Вачиберадзе (Билошевский, 73) - Цитаишвили, Авагимян (Путря, 82) - Исаенко (Тлумак, 73), Ванат (Бугай, 82).

«Рух»: Панькив - Сыч, Мартынюк, Билый, Мысык - Карасюк, Федорчук - Альваренга (де Розарио, 61), Таллес, Лях (Бойчук, 40) - Борячук (Рунич, 61).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

ЧЕРНОМОРЕЦ - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Юрий Назаркевич, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 06.11.2021 21:27
    +8
    Наконец-то, конечно не без проблем, но главное победа
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    BekXan
    BekXan, 06.11.2021 21:35
    +6
    Черномор молодца.По Руху пора президенту реально думать и думать.Эта команда должна розвиваться и думать о высших целях по турнирке а не плыть по течению как будет.Все возможности база и финансы есть.
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    avk2307
    avk2307, 06.11.2021 21:48
    +3
    Молодцы , есть у Динамо резерв все таки
    Ну и Диалло тоже подтянут
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 06.11.2021 21:55 (изменен)
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Scofield Lincoln, 06.11.2021 21:43
    Ну хоть шо то, тебе твой пердак потушило! А матч конечно одесситы с победой! Кстати котяра, а ты за Черноморец с детства или потому что это Динамо-2?)
    Потому что Черик одна из команд , которая дубль твоей ржавой помойки в утиль отправит
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 06.11.2021 21:28
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Хоть Черноморец порадовал сегодня
    Молодцы !
    Арендупля ахметовская никуда не убежит от пердива, и даже сливающие минаи не помогут !
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    S&L
    online
    S&L, 06.11.2021 22:34
    +1
    Scofield Lincoln, 06.11.2021 22:04
    Я только за, пускай вылетают! И за то, чтобы Черноморец остался! Только без дубля твоей динамы, ищите себе другой фарм! Вот там Оболонь может выйдет, подтягивайте свой дубль на пивко...
    Якщо з деяких команд забрати дубль, то без належного фінансування клуби зкотяться на задвірки першої а потім другої ліги, і в кінцевому результаті можуть взагалі припинити своє існування. Футбол в Україні хоч і розвивається та не стрімкими темпами і по суті це меценатство, більшість коштів не повертається. Великі сили треба прикласти щоб спочатку вийти в нуль а потім в плюс і немає гарантії що будеш потім постійно в плюсі, в стабільності. Тим паче чим вища Ліга, тим більші апетити, і зарплати і інфраструктура, дуже багато фінансових нюансів. Клуб це не просто автомобіль, залив бензин сів і поїхав, чи визвав таксі. Виглядає логічним чому не всі хочуть у Вишку, навіть ті хто міг би собі дозволити. Дублі різних клубів в інших клубах приносять багато користі всім, це одна із складових як підтримується і розвивається футбол, і немає різниці будь то дубль Динамо чи Шахтаря чи Металіста колись чи може ще когось. Багато вболівальників не замислюються під суцільним процесом під назвою Футбол, а варто було б, не все так однозначно, навіть в тому ж таки Минаю)))
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    zhyr
    zhyr, 06.11.2021 22:13
    0
    S&L, 06.11.2021 22:06
    Что интересней зрителю, болельщику, експертам, что бы люди ходили на стадион на такие матчи: 0:0, 1:0 или парад голов на фоне ошибок, пасивности и т. д))) Что бы было что комментировать.....))) тасуем колоду карт дальше))) Ну, то таке*. Єдине питання ось в чому: " чому бодай хтось не забив у свої ворота"? Це реально була б, бомба-ракєта!
    3-й гол руха практично автогол
    Ссылка
    S&L
    online
    S&L, 06.11.2021 22:06
    -1
    Что интересней зрителю, болельщику, експертам, что бы люди ходили на стадион на такие матчи: 0:0, 1:0 или парад голов на фоне ошибок, пасивности и т. д))) Что бы было что комментировать.....))) тасуем колоду карт дальше))) Ну, то таке*. Єдине питання ось в чому: " чому бодай хтось не забив у свої ворота"? Це реально була б, бомба-ракєта!
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 06.11.2021 22:04
    -1
    Funny_____Cat, 06.11.2021 21:55
    Потому что Черик одна из команд , которая дубль твоей ржавой помойки в утиль отправит
    Я только за, пускай вылетают! И за то, чтобы Черноморец остался! Только без дубля твоей динамы, ищите себе другой фарм! Вот там Оболонь может выйдет, подтягивайте свой дубль на пивко...
    Ссылка
    Заря Востока
    online
    Заря Востока, 06.11.2021 21:48
    -2
    Очень драгоценные очки.
    Теперь можно замахнуться и на Динамо в следующем туре. Время для подготовки - вагон.
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    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 06.11.2021 21:43 (изменен)
    -3
    Funny_____Cat, 06.11.2021 21:28
    Хоть Черноморец порадовал сегодня
    Молодцы !
    Арендупля ахметовская никуда не убежит от пердива, и даже сливающие минаи не помогут !
    Ну хоть шо то, тебе твой пердак потушило! А матч конечно одесситы с победой! Кстати котяра, а ты за Черноморец с детства или потому что это Динамо-2?)
    Ссылка
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