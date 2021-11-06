Суперматч во Львове камбэком не закончился. Черноморец вырвал победу у Руха

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз после выездной ничьи в прошлом туре совершил лишь одну вынужденную кадровую перестановку в стартовом составе. Вместо дисквалифицированного Смирного на поле появился Михайленко. Что касается ротаций в составе «Руха», то Леонид Кучук вместо Рунича доверил место в старте Ляху. В составе руховцев выделим Федорчука, для которого это была 250-я игра в УПЛ.

«Черноморец» активнее начал игру, в дебюте которой мог открыть счет Цитаишвили, который пробил низом в притирку с дальней стойкой. Через несколько минут мяч попал к Ванату, который находился в центре штрафной, но тот не ожидал такого «подарка». Вскоре игра выровнялась, но опасных моментов у ворот не возникало.

Пройти массированные оборонительные редуты соперников было непросто и команды пытались завершить атаки дальними ударами, но Альваренге и Дубко не хватало точности и мяч летел выше ворот. И все же, в середине тайма одесская команда открыла счет. После фланговой передачи Скорко пробивал в рамку ворот Авагимян. Панькив сумел отбить мяч, но первым на добивание успел Ванат.

Руховцы снова ответили дальним ударом Альваренги, но мяч и в этот раз летит мимо ворот. А вот «Черноморец» забил еще один гол. Исаенко сделал передачу на Авагимяна, который сходу красиво «подкрутил» мяч в дальний угол ворот. После этого Кучук решил заменить Ляха на Бойчука. Заключительные минуты тайма прошли в атаках «Руха», одна из которых завершилась ударом Бойчука в руки Кучеруку.

Второй тайм уже активнее начали игроки «Руха», которые заработали право на пенальти. Кучерук, пытаясь выбить мяч, нарушил правила против Мартынюка. Борячук второй раз в УПЛ пробивал с «точки» и впервые не реализовал пенальти. Кучерук же впервые в чемпионатах стал победителем пенальтийской дуэли – после 6-го удара.

Не успели «желто-черные» оправиться от такого развития событий, как пропустили третий гол. Цитаишвили обводящим ударом пробил метко в дальний угол. И после этого настал черед забивать голы игрокам львовского клуба. Сначала капитан «Руха» Мартынюк ударом со штрафного сократил разрыв в счете. Затем после удара Бойчука мяч попал в перекладину ворот.

Вскоре пришел черед отличиться Федорчуку, который с линии штрафной пробил в дальнюю «девятку», забив свой 20-й гол в чемпионатах. Валерий оформил и свой 3-й дубль в УПЛ, когда после его удара мяч от Михайленко срикошетил в ворота. Но на этом голепад в драматическом матче не завершился. После передачи Михайленко пробивал по воротам Тлумак и мяч от рук Панькива закатился в сетку ворот. Для воспитанника львовского футбола Юрия Тлумака, отец которого Андрей, возглавляет другой львовский клуб «Карпаты», по иронии судьбы это был первый гол в УПЛ – в 11-й игре.

«Черноморец» лишь в 3-й раз в чемпионатах Украины победил со счетом 4:3, а в последний раз это произошло еще 20 ноября 1995 года в домашней игре против запорожского «Металлурга». В этот раз на «Арене Львов» завершилась безвыигрышная серия «моряков», которая длилась в УПЛ 9 игр: пять ничьих и четыре поражения. Руховцы же прервали трехматчевую беспроигрышную серию в чемпионате - победа и две ничьи.

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Черноморец» - «Рух» - 4:3.

Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 83 - Мартынюк, 67, Федорчук, 72, 79.

Кучерук, 53, Ванат, 64 - Мартынюк, 40, Сыч, 42, Мысык, 83.

На 54 минуте Борячук («Рух») не забил пенальти (вратарь).

«Черноморец»: Кучерук - Скорко, Дубко, Биловар, Кузык - Михайленко (С. Кравченко, 88), Вачиберадзе (Билошевский, 73) - Цитаишвили, Авагимян (Путря, 82) - Исаенко (Тлумак, 73), Ванат (Бугай, 82).

«Рух»: Панькив - Сыч, Мартынюк, Билый, Мысык - Карасюк, Федорчук - Альваренга (де Розарио, 61), Таллес, Лях (Бойчук, 40) - Борячук (Рунич, 61).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

ЧЕРНОМОРЕЦ - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА