В субботу, 6 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и львовский «Рух». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 19:30.
Молодая одесская команда одержала в текущем сезоне только одну победу. Логично, что после таких результатов «Черноморец» находится на предпоследнем месте турнирной таблицы (ниже – как раз единственная команда, которая уступила одесситам, то есть «Мариуполь»). Правда, уже два матча подопечные Мороза не проигрывают – после ничьей со «Львовом» была удержана и нулевая ничья с Полтавой в предыдущем туре. «Рух» перед началом тура занимает десятое место и является типичным середняком, которому вылет, видимо, не угрожает, но который даже близко не претендует на еврокубковые места. В 13 туре львовяне тоже сыграли в нулевую ничью – с «Александрией».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Рух».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.