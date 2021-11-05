14-й тур
Черноморец
0 : 0
Рух Львов
06.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14 тура Украинской Премьер-лиги

  • 05.11.2021 14:03
  • 94 просмотра
  • 2 комментария
Черноморец – Рух. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В субботу, 6 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и львовский «Рух». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 19:30.

Молодая одесская команда одержала в текущем сезоне только одну победу. Логично, что после таких результатов «Черноморец» находится на предпоследнем месте турнирной таблицы (ниже – как раз единственная команда, которая уступила одесситам, то есть «Мариуполь»). Правда, уже два матча подопечные Мороза не проигрывают – после ничьей со «Львовом» была удержана и нулевая ничья с Полтавой в предыдущем туре. «Рух» перед началом тура занимает десятое место и является типичным середняком, которому вылет, видимо, не угрожает, но который даже близко не претендует на еврокубковые места. В 13 туре львовяне тоже сыграли в нулевую ничью – с «Александрией».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Рух».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 05.11.2021 14:15
    0
    Рух до перемоги !
    Ссылка
    gass09
    online
    gass09, 05.11.2021 14:12
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
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