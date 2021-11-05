В субботу, 6 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и львовский «Рух». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 19:30.

Молодая одесская команда одержала в текущем сезоне только одну победу. Логично, что после таких результатов «Черноморец» находится на предпоследнем месте турнирной таблицы (ниже – как раз единственная команда, которая уступила одесситам, то есть «Мариуполь»). Правда, уже два матча подопечные Мороза не проигрывают – после ничьей со «Львовом» была удержана и нулевая ничья с Полтавой в предыдущем туре. «Рух» перед началом тура занимает десятое место и является типичным середняком, которому вылет, видимо, не угрожает, но который даже близко не претендует на еврокубковые места. В 13 туре львовяне тоже сыграли в нулевую ничью – с «Александрией».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Рух».