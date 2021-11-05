14-й тур
Черноморец
0 : 0
Рух Львов
06.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дома как в гостях

  • 05.11.2021 18:39
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Черноморец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Рух

В субботу, 6 ноября, в рамках 14 тура Премьер-лиги «Черноморец» в статусе хозяев поля на «Арене Львов» встретится с львовским «Рухом». Эту игру перенесли во Львов из-за того, что на одесском стадионе 11 ноября состоится товарищеский матч сборной Украины со сборной Болгарии. Поединок «моряков» и «руховцев» во втором круге состоится в Одессе. Из-за карантинных ограничений во Львове матч на «Арене Львов» пройдет без болельщиков.

Черноморец

Во Львов «моряки» приедут, имея невеселый клубный сериал. «Черноморец» не побеждает в УПЛ с 21 августа на протяжении 9 игр: пять ничьих и четыре поражения, пропуская при этом голы в каждом матче. Вместе с тем, молодым игрокам одесского клуба не откажешь в самоотдаче и желании завоевывать турнирные очки, ведь «черно-синие» находятся в зоне вылета в Первую лигу. И подтверждением тому является выездная ничья подопечных Юрия Мороза в прошлом туре с «Ворсклой».

К новой встрече с «Рухом» одесский клуб подошел с существенной кадровой потерей. Из-за перебора желтых карточек встречу пропустит один из ключевых игроков «Черноморца» Евгений Смирный.

Рух

Начиная с 24-го октября, «Рух» проведет уже четвертую подряд игру во Львове. В предыдущих трех, в том числе и кубковой с «Зарей», подопечные Леонида Кучука не сумели победить. Вместе с тем, в УПЛ руховцы не проигрывают 3 игры подряд: победа и две ничьи.

Что касается кадровых проблем львовского клуба, то пропустит игру удаленный в прошлом туре Орест Кузык. Из-за заболевания не сможет выйти на поле и один из лидеров «Руха» Юрий Климчук. Вместе с тем, с основной группой работают Богдан Бойчук и Павел Ориховский, которые вернулись к тренировкам после болезни. Юбилейный, 250-й, матч в УПЛ может провести ветеран «Руха» Валерий Федорчук.

История встреч

«Черноморец» и «Рух» проведут свою первую игру в УПЛ, а до этого соперники встречались дважды в Первой лиге. Первая игра состоялась 8 сентября 2019 года во Львове и завершилась победой руховцев со счетом 2:0. Тогда дубль оформил Юрий Климчук. Ответный матч в Одессе состоялся 11 июля прошлого года и победителя не выявил – ничья 2:2. У хозяев отличились Максим Брагару и Денис Янаков, во львовском клубе – Эрнест Антви и Ярослав Мартынюк.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Панчишин (Харьков), который провел всего 6 игр в УПЛ. Матч с участием как «Черноморца», так и «Руха» станет для него дебютным в чемпионатах.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Кучерук, Биловар, Дубко, Скорко, Д.Кузык, Вачиберадзе, Исаенко, Кравченко, Авагимян, Цитаишвили, Ванат.

«Рух»: Панькив, Билый, Мысык, Мартынюк, Сыч, Карасюк, Федорчук, Альваренга, Кондраков, Таллес, Борячук.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен прервать затяжную безвыигрышную серию матчей во Львове. С другой стороны, в предыдущих двух турах оба соперника завершали свои матчи вничью. Спрогнозируем, что и в этом поединке будет зафиксирован ничейный результат.

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6 ноября, суббота

«Черноморец» – «Рух»
Львов. Стадион «Арена Львов». 19:30
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
ЧЕРНОМОРЕЦ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1

Юрий Назаркевич, Sport.ua

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