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Динамо Киев
19.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра с не самой радужной подоплекой

  • 18.11.2021 11:20
  • 581 просмотр
  • 3 комментария
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

Противостояние «Киев – Одесса» в любом виде спорта всегда пользуется повышенным вниманием. Футбол – не исключение, хотя в украинской истории противостояния у «моряков» здесь не так уж много успехов. Да и в текущем сезоне от «Черноморца» вряд ли ждут какой-либо сенсации в противостоянии с чемпионом.

Динамо

Двухнедельная пауза в Премьер-лиге была для киевлян, пожалуй, как никогда неплохим подспорьем. Потерпев первое в нынешнем чемпионате поражение, 1:2 от «Ворсклы», команда разъехалась по сборным, где футболисты отвлеклись от негативного результата, получив новые эмоции. Учитывая славный выход в плей-офф сборной Украины, большинство вернулось в «Динамо» с хорошим настроением, тем более в решающем противостоянии с Боснией и Герцеговиной (2:0) сразу шесть динамовцев играли в составе yациональной команды. К тому же, Виктор Цыганков и Николай Шапаренко отличились голевыми передачами.

Если по итогам матча сборной Украины приз лучшего игрока получил голкипер «Динамо» Георгий Бущан, то Николай Шапаренко – главный претендент на звание лучшего игрока «Динамо» в октябре по опросу болельщиков в Telegram-канале киевского клуба. Кстати, Шапаренко, также как Илья Забарный и Сергей Сидорчук в пятницу не сыграют из-за дисквалификаций. Из-за повреждения матч в своей сборной Словении не доиграл Беньямин Вербич. Хотя, учитывая предстоящий визит «Баварии», Мирча Луческу и так наверняка запланировал массовую ротацию состава.

Черноморец

Вторую домашнюю игру кряду «моряки» проведут вне родных стен. Если противостояние с «Рухом» (победа – 4:3) перенесли во Львов в связи с подготовкой стадиона к матчу как раз сборной Украины, то официальная причина смены локации пятничного противостояния – уже запланированные строительно-восстановительные работы на арене. Любопытно, что одновременно стадион «Черноморец» анонсировал грандиозный праздник в честь своего десятилетия, который состоится уже в субботу. Согласитесь, матч против действующих чемпионов мог стать его главным украшением. Однако, выйдет совсем иначе: одесситов ждут фуд-корты, экскурсии и салют…

Сам же матч перенесли в Киев, что, учитывая и без того напряженное отношение группы одесских болельщиков к «Динамо» из-за вектора развития «Черноморца», только «подлило масла в огонь». Как помним, сразу 16 футболистов киевского клуба арендовал «Черноморец», и, предполагая модный нынче запрет арендованным исполнителям играть против своей команды, возникал вопрос – в каком формате вообще пройдет встреча? Но накануне появилась информация, согласно которой всем киевлянам разрешено играть. Состав одесситов будет сильнейшим, и разве что на Владислава Ваната (кстати, автора первого гола в ворота «Руха») из-за дисквалификации не сможет рассчитывать тренерский штаб.

Статистика встреч

Уже более полусотни официальных матчей провели команды в украинской истории противостояния, и всего пять побед добился в них «Черноморец». Но на статистику можно посмотреть и с другой стороны: в трех последних встречах «Динамо» обыграло одесситов лишь один раз! Три года назад были 2:0, когда Виктор Цыганков и Артем Беседин отличились с 11-метровых. Болельщикам же «моряков» памятен матч четырехлетней давности, когда «Черноморец» выиграл 2:1, а голами в ворота киевлян отличились Кирилл Ковалец и Алексей Хобленко. У «Динамо» же тогда забивал Артем Кравец.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Кучерук, Путря, Дубко, Биловар, Скорко, Вачиберадзе, Михайленко, Авагимян, Кузык, Исаенко, Цитаишвили.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Сирота, Кендзера, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Рамирес.

Прогноз на противостояние

При всем уважении к молодым воспитанникам «Динамо», составляющим сейчас костяк «Черноморца», до основного состава чемпионов ребятам еще далековато. Спрогнозируем азартную игру одесситов против киевлян, но класс исполнителей сыграет ключевую роль, и «Динамо» уверенно победит.

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19 ноября, пятница

«Черноморец» – «Динамо»
Львов. Стадион «Динамо» им. В.Лобановского. 19:30
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ЧЕРНОМОРЕЦ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:2

Артем Цыганенко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ENJOY--
    ENJOY--, 18.11.2021 11:34
    0
    И счёт будет больше... Нужна разница мячей
    Ссылка
    ENJOY--
    ENJOY--, 18.11.2021 11:33
    0
    букки нещадны к фармам наших "грандов"
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 18.11.2021 11:36
    -1
    Никаких претензий. Это их проблемы.
    Но в какой команде было 16 арендованых игроков шахты за раз?
    Состав на игру.
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