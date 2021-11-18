Противостояние «Киев – Одесса» в любом виде спорта всегда пользуется повышенным вниманием. Футбол – не исключение, хотя в украинской истории противостояния у «моряков» здесь не так уж много успехов. Да и в текущем сезоне от «Черноморца» вряд ли ждут какой-либо сенсации в противостоянии с чемпионом.

Динамо

Двухнедельная пауза в Премьер-лиге была для киевлян, пожалуй, как никогда неплохим подспорьем. Потерпев первое в нынешнем чемпионате поражение, 1:2 от «Ворсклы», команда разъехалась по сборным, где футболисты отвлеклись от негативного результата, получив новые эмоции. Учитывая славный выход в плей-офф сборной Украины, большинство вернулось в «Динамо» с хорошим настроением, тем более в решающем противостоянии с Боснией и Герцеговиной (2:0) сразу шесть динамовцев играли в составе yациональной команды. К тому же, Виктор Цыганков и Николай Шапаренко отличились голевыми передачами.

Если по итогам матча сборной Украины приз лучшего игрока получил голкипер «Динамо» Георгий Бущан, то Николай Шапаренко – главный претендент на звание лучшего игрока «Динамо» в октябре по опросу болельщиков в Telegram-канале киевского клуба. Кстати, Шапаренко, также как Илья Забарный и Сергей Сидорчук в пятницу не сыграют из-за дисквалификаций. Из-за повреждения матч в своей сборной Словении не доиграл Беньямин Вербич. Хотя, учитывая предстоящий визит «Баварии», Мирча Луческу и так наверняка запланировал массовую ротацию состава.

Черноморец

Вторую домашнюю игру кряду «моряки» проведут вне родных стен. Если противостояние с «Рухом» (победа – 4:3) перенесли во Львов в связи с подготовкой стадиона к матчу как раз сборной Украины, то официальная причина смены локации пятничного противостояния – уже запланированные строительно-восстановительные работы на арене. Любопытно, что одновременно стадион «Черноморец» анонсировал грандиозный праздник в честь своего десятилетия, который состоится уже в субботу. Согласитесь, матч против действующих чемпионов мог стать его главным украшением. Однако, выйдет совсем иначе: одесситов ждут фуд-корты, экскурсии и салют…

Сам же матч перенесли в Киев, что, учитывая и без того напряженное отношение группы одесских болельщиков к «Динамо» из-за вектора развития «Черноморца», только «подлило масла в огонь». Как помним, сразу 16 футболистов киевского клуба арендовал «Черноморец», и, предполагая модный нынче запрет арендованным исполнителям играть против своей команды, возникал вопрос – в каком формате вообще пройдет встреча? Но накануне появилась информация, согласно которой всем киевлянам разрешено играть. Состав одесситов будет сильнейшим, и разве что на Владислава Ваната (кстати, автора первого гола в ворота «Руха») из-за дисквалификации не сможет рассчитывать тренерский штаб.

Статистика встреч

Уже более полусотни официальных матчей провели команды в украинской истории противостояния, и всего пять побед добился в них «Черноморец». Но на статистику можно посмотреть и с другой стороны: в трех последних встречах «Динамо» обыграло одесситов лишь один раз! Три года назад были 2:0, когда Виктор Цыганков и Артем Беседин отличились с 11-метровых. Болельщикам же «моряков» памятен матч четырехлетней давности, когда «Черноморец» выиграл 2:1, а голами в ворота киевлян отличились Кирилл Ковалец и Алексей Хобленко. У «Динамо» же тогда забивал Артем Кравец.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Кучерук, Путря, Дубко, Биловар, Скорко, Вачиберадзе, Михайленко, Авагимян, Кузык, Исаенко, Цитаишвили.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Сирота, Кендзера, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Рамирес.

Прогноз на противостояние

При всем уважении к молодым воспитанникам «Динамо», составляющим сейчас костяк «Черноморца», до основного состава чемпионов ребятам еще далековато. Спрогнозируем азартную игру одесситов против киевлян, но класс исполнителей сыграет ключевую роль, и «Динамо» уверенно победит.

19 ноября, пятница