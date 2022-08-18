Динамо Киев

Лига Чемпионов
17.08.2022, FT 0 : 2
Лига чемпионов18 августа 2022, 00:23 | Обновлено 18 августа 2022, 00:24
7818
2
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча квалификации Q4 Лиги чемпионов
18 августа 2022, 00:23 | Обновлено 18 августа 2022, 00:24
7818
2
В среду, 17 августа, в 22:00 в Лодзи на ЛКС Арене прошел первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли киевское «Динамо» и португальская «Бенфика» (0:2).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.
Читайте также:Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Жилберту, 9 мин.
0:2. Гонсалу Рамуш, 37 мин.
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Жилберто Жуниор (Бенфика).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2022, 04:35 2
Поединок состоится в среду, 17 августа
Футбол | 17 августа 2022, 21:25 0
Танги Ньянзу Куасси подписал контракт со сроком действия до 2027 года
Бокс | 17.08.2022, 17:49
Футбол | 17.08.2022, 17:13
Футбол | 17.08.2022, 20:54
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Все как и ожидалось, Динамо не уровень таких команд как Бенфика, посмотрим, что Динамо сможет в ЛЕ.
Непереможні лузери!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.08.2022, 20:10 5
16.08.2022, 20:50 8
17.08.2022, 23:05 3
17.08.2022, 22:43 5
16.08.2022, 22:53 12
17.08.2022, 13:10 10
17.08.2022, 22:12 1
16.08.2022, 05:19 13