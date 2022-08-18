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Лига Чемпионов
Динамо Киев
17.08.2022, FT 0 : 2
Бенфика
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Лига чемпионов
18 августа 2022, 00:23 | Обновлено 18 августа 2022, 00:24
7818
2

Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча квалификации Q4 Лиги чемпионов

18 августа 2022, 00:23 | Обновлено 18 августа 2022, 00:24
7818
2
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
MEGOGO

В среду, 17 августа, в 22:00 в Лодзи на ЛКС Арене прошел первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли киевское «Динамо» и португальская «Бенфика» (0:2).

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Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.

Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Жилберту, 9 мин.

0:2. Гонсалу Рамуш, 37 мин.

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Жилберто Жуниор (Бенфика).
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Динамо Киев Бенфика видео голов и обзор Лига чемпионов Динамо - Бенфика Гонсалу Рамуш Жилберто Мораес Жуниор
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Все как и ожидалось, Динамо не уровень таких команд как Бенфика, посмотрим, что Динамо сможет в ЛЕ.
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+2
zelc006
Непереможні лузери!
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-2
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