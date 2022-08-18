Динамо Киев

В среду, 17 августа, в 22:00 в Лодзи на ЛКС Арене прошел первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли киевское «Динамо» и португальская «Бенфика» (0:2).

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Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.

Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Жилберту, 9 мин.

0:2. Гонсалу Рамуш, 37 мин.