17 августа в рамках последнего барьера перед групповым турниром Лиги чемпионов вице-чемпион Украины померяется силами с третьей командой Португалии. «Динамо» примет «Бенфику» на номинально домашнем стадионе – в польской Лодзи, на арене имени Владислава Крула.

Победитель противостояния гарантированно сыграет в самом престижном клубном футбольном турнире и получит порядка 15 миллионов евро. Проигравший с пятью заработанными миллионами окажется «этажом» ниже – в группе Лиги Европы.

Динамо

Новый чемпионат Украины еще не начался, поэтому и к поединку против «Бенфики» команда Мирчи Луческу будет готовиться фактически с чистого листа. То есть, в том же режиме, что и против «Фенербахче» и «Штурма»: посредством «тренировок с повышенной ответственностью».

Накануне первого матча против «орлов» тренерский штаб «Динамо» столкнулся с определенными кадровыми проблемами. До сих пор не понятно, сможет ли сыграть в паре с Забарным в центральной зоне обороны Попов, который пропустил ответную встречу против «Штурма».

Если Денис таки не сможет выйти на поле, его наверняка заменит Сирота, сыгравший на этой позиции ответный поединок против вице-чемпионов Австрии.

Но вот кем заменить Сидорчука, получившего «лишнюю» желтую карточку в Граце, сказать сложно. Точнее, сказать можно, но вот равноценно заменить – вряд ли. Предположим, что на месте капитана сыграет Андриевский. Еще одним «волнорезом» может стать Шепелев, а Шапаренко традиционно будет играть ближе к атаке. Как и Буяльский – ближе к левому краю.

Что касается позиции единственного форварда, то ее снова отдадут на откуп Беседину. Несмотря на жесткую критику, которой подвергли Артема после ответной игры со «Штурмом», нужно понимать, что в динамовской обойме на данный момент квалифицированной замены Беседину нет.

Не сыграет в Лодзи из-за перебора «горчичников» и Гармаш.

Цены на билеты – от 40 до 150 польских злотых, в зависимости от выбранного сектора (примерно от 320 до 1200 гривен). Приобрести тикеты можно и онлайн, и в кассах стадиона.

Бенфика

В новый сезон «орлов» ввел новый главный тренер – 55-летний немецкий специалист Рогер Шмидт, который сменил на тренерском мостике Нелсона Вериссимо. Боссы «Бенфики» не простили молодому португальскому коучу третье место команды в итоговой таблице и вылет уже в 1/8 финала в Кубке Португалии.

Под руководством нового наставника «Бенфика» провела очень результативное межсезонье: выиграла пять из пяти контрольных матчей. Из впечатляющей разницей забитых и пропущенных мячей - 17:5.

Успешно самый титулованный португальский коллектив стартовал и в новом чемпионате. В стартовом туре подопечные Шмидта в родных стенах разгромили «Ароуку» – 4:0. Победой завершился для лиссабонцев и следующий игровой день национального первенства. В гостях «Бенфика» одолела новичка элитного дивизиона «Каса Пию» - 1:0. С шестью баллами «красные» занимают первое место в таблице после двух туров.

Не теряли победной хватки «орлы» и в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где встретились с «Мидтьюлланом». В обоих случаях португальцы убедительно переиграли датчан – 4:1 и 3:1.

Несмотря на потерю своего главного атакующего «оружия» - Дарвина Нуньеса, который уже забивает и удаляется за «Ливерпуль», лиссабонская команда очень неплохо смотрится в атаке. Шмидт чаще всего играет по схеме 4-2-3-1, в которой атакующее звено выглядит следующим образом: Силва – Нерес – Мариу – Рамуш.

Наш Роман Яремчук тоже получает игровое время, однако пока что не является игроком основного состава.

Накануне матча против «Динамо» в лазарете «орлов» лишь один видный пациент – бывший полузащитник «Шахтера» Нерес. Бразилец не попал в заявку на два последних официальных поединка, и, скорее всего, в первой игре против нашего вице-чемпиона не сыграет.

Вряд ли сыграет против «Динамо» и новичок «Бенфики» Ристич: из-за травмы серб пока что не провел за «Бенфику» ни одного поединка.

Личные встречи

Ранее соперники встречались шесть раз. И все эти матчи – в рамках чемпионской Лиги (Кубка чемпионов). Пока что ощутимый перевес на стороне «орлов»: четыре победы против одной динамовской. Еще один поединок завершился нулевой ничьей. Разница забитых-пропущенных мячей – катастрофическая для «бело-синих» – 1:10. Единственный мяч в ворота «Бенфики» забил Олег Саленко в далеком 1991 году.

Последний раз соперники пересекались на футбольном поле совсем недавно – в минувшем сезоне ЛЧ, на стадии группового турнира. Вряд ли те матчи прибавили хорошего настроения поклонникам киевской команды. В родных стенах «бело-синие» сыграли в нулевую ничью, а на выезде без особых шансов уступили 0:2. Один из голов за «Бенфику» забил тогда украинец Яремчук.

Прогноз

Два предыдущих оппонента киевлян на пути к групповому этапу Лиги чемпионов были примерно одного уровня. Но сейчас можно смело утверждать, что «Бенфика» - команда на порядок сильнее. Несмотря на потерю своего главного бомбардира Нуньеса, «красные» не стали слабее в атаке. Скорее даже наоборот. С приходом на тренерский мостик Шмидта «Бенфика» играет в агрессивный, быстрый и результативный футбол. Учитывая известные проблемы «Динамо» - как в защите, так и в атаке, а также беря во внимание тот факт, что из-за «лишних» предупреждений матч в Лодзи должен пропустить Сидорчук, можно утверждать, что фаворитом и первого поединка, и противостояния в целом, будут португальцы.

Тем не менее, рискнем предположить, что в Лодзи «Динамо» сможет устоять под натиском соперника. Наш прогноз – нулевая ничья.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарный, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберту, Морату, Отаменди, Гримальдо, Фернандес, Мариу, Флорентину, Гонсалвеш, Силва, Рамуш.

17 августа, среда