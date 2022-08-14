ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек перешел из Аталанты в Ноттингем Форест. Не Малиновский
Швейцарец Ремо Фройлер прокладывает тропинку для украинского хавбека
Швейцарский полузащитник Ремо Фройлер перешел из «Аталанты» в «Ноттингем Форест».
За трансфер 29-летнего футболиста клуб АПЛ заплатил около в 9 млн евро + бонусы.
Швейцарский хавбек ;в «Аталанте» был капитаном и партнером украинца Руслана Малиновского, которого пресса тоже сватает в «Ноттингем Форест».
Ремо Фройлер за 6,5 сезонов в «Аталанте» забил 21 гол в 260 матчах. Провел 46 поединков за сборную Швейцарии.
Welcome to Nottingham Forest, Remo Freuler ❤️— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 14, 2022
🔴 #RemoIsARed | #NFFC
Your new colours suit you, Remo 😮💨— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 14, 2022
🔴 #RemoIsARed | #NFFC pic.twitter.com/N5SMooFTtM
View our gallery of images as Switzerland international Remo Freuler arrives on Trentside 🇨🇭— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 14, 2022
🔴 #RemoIsARed | #NFFC
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