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Англия
14 августа 2022, 23:15 | Обновлено 14 августа 2022, 23:42
1247
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек перешел из Аталанты в Ноттингем Форест. Не Малиновский

Швейцарец Ремо Фройлер прокладывает тропинку для украинского хавбека

14 августа 2022, 23:15 | Обновлено 14 августа 2022, 23:42
1247
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек перешел из Аталанты в Ноттингем Форест. Не Малиновский
ФК Ноттингем Форест. Ремо Фройлер

Швейцарский полузащитник Ремо Фройлер перешел из «Аталанты» в «Ноттингем Форест».

За трансфер 29-летнего футболиста клуб АПЛ заплатил около в 9 млн евро + бонусы.

Швейцарский хавбек ;в «Аталанте» был капитаном и партнером украинца Руслана Малиновского, которого пресса тоже сватает в «Ноттингем Форест».

Ремо Фройлер за 6,5 сезонов в «Аталанте» забил 21 гол в 260 матчах. Провел 46 поединков за сборную Швейцарии.

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Источник ФК Ноттингем Форест
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