ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек перешел из Аталанты в Ноттингем Форест. Не Малиновский

Швейцарский полузащитник Ремо Фройлер перешел из «Аталанты» в «Ноттингем Форест».

За трансфер 29-летнего футболиста клуб АПЛ заплатил около в 9 млн евро + бонусы.

Швейцарский хавбек ;в «Аталанте» был капитаном и партнером украинца Руслана Малиновского, которого пресса тоже сватает в «Ноттингем Форест».

Ремо Фройлер за 6,5 сезонов в «Аталанте» забил 21 гол в 260 матчах. Провел 46 поединков за сборную Швейцарии.

