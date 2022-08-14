ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек перешел из Аталанты в Ноттингем Форест. Не Малиновский

Швейцарский полузащитник Ремо Фройлер перешел из «Аталанты» в «Ноттингем Форест».

За трансфер 29-летнего футболиста клуб АПЛ заплатил около в 9 млн евро + бонусы.

Швейцарский хавбек ;в «Аталанте» был капитаном и партнером украинца Руслана Малиновского, которого пресса тоже сватает в «Ноттингем Форест».

Ремо Фройлер за 6,5 сезонов в «Аталанте» забил 21 гол в 260 матчах. Провел 46 поединков за сборную Швейцарии.

Welcome to Nottingham Forest, Remo Freuler ❤️



🔴 #RemoIsARed | #NFFC — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 14, 2022