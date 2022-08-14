Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского

29-летний украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время может сменить клуб.

Известно, что на Малиновского претендует новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест», который предложил «Аталанте» за украинца 15 миллионов евро.

Впрочем, «лесники» не являются единственными претендентами на хавбека. Помимо них в услугах Малиновского заинтересованы еще несколько клубов из Англии, а также других лиг.

«Аталанта» готова рассмотреть возможность продажи Малиновского, но оценивает своего игрока дороже, чем предлагает «Ноттингем Форест». Скорее всего, в Бергамо пойдут навстречу потенциальному покупателю в вопросе ухода украинца при предложении в 20-22 миллиона евро.

Напомним, Малиновский выступает за «Аталанту» с лета 2019 года. Итальянский клуб приобрел украинца у «Генка» за 13,6 миллионов евро.