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  4. Озвучена сумма, которую Ноттингем Форест предлагает за Малиновского
Италия
11 августа 2022, 18:32 |
917
1

Озвучена сумма, которую Ноттингем Форест предлагает за Малиновского

Пойдет ли на такую сделку «Аталанта»?

11 августа 2022, 18:32 |
917
1
Озвучена сумма, которую Ноттингем Форест предлагает за Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Английский «Ноттингем Форест» сделал предложение «Аталанте» по трансферу 29-летнего украинского хавбека Руслана Малиновского.

По информации итальянских СМИ, «лесники» готовы заплатить клубу из Бергамо 15 миллионов евро, включая бонусы.

«Ноттингем Форест» хочет, чтобы «Аталанта» дала ответ на его предложение по Малиновскому в ближайшие дни.

Напомним, Малиновский выступает за «Аталанту» с лета 2019 года. Итальянский клуб приобрел украинца у «Генка» за 13,6 миллионов евро.

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Руслан Малиновский Аталанта Ноттингем Форест трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы
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Источник Tuttomercatoweb
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Тарас Чубак
а чого не 5?
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