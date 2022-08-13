В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест

Один из лидеров сборной Украины и полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перебраться в АПЛ. В услугах украинца заинтересован новичок чемпионата «Ноттингем Форест». По сообщениям СМИ, клуб из Ноттингема готов заплатить 15 млн евро за игрока плюс бонусы.

Почему Ноттингем Форест хочет приобрести Малиновского?

Здесь все просто: команда не играла в элите английского футбола 28 лет. Поэтому ищет усиление состава, чтобы быть конкурентной на уровне сильнейшей лиги мира. В такой ситуации «Ноттингем» должен приглашать уже опытных, статусных игроков.

Так, новичком команды стал запасной вратарь МЮ и сборной Англии Дин Хендерсон. Речь идет об аренде на сезон. Из Майнца за 10 млн евро был приобретен центральный защитник Мусса Ниакате. Из «Баварии» подписали Омара Ричардса за 8.5 млн. Прошлый сезон английский левый защитник провел в «Рединге» на правах аренды. Заплатили 20 млн «Ливерпулю» за правого защитника Неко Уильямса. «Штутгарту» - 13 млн за опорника Ореля Мангаля. 20 млн немецкому «Униону» за бывшего нападающего «Ливерпуля» Тайво Авоньи. Одним из самых громких стал переход экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Также договорено о переходе полузащитника «Аталанты» Ремо Фройлера. «Ноттингем» заплатит «бергамаскам» за швейцарца 9 млн евро.

Как видим, новичок АПЛ активно усиливает команду. Главная задача – сохранить прописку в элите английского футбола. Для этого нужны опытные, качественные игроки, способные приносить пользу с первых матчей.

Малиновский за три сезона стал ведущим игроком «Аталанты» и получил признание на уровне Серии А. Руслан – ведущий игрок национальной команды, участвовавшей в последнем крупном турнире – Евро-2020. Украинец абсолютно подходит под философию «Ноттингема» по усилению команды на следующий сезон.

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Почему Аталанта продает Малиновского?

«Бергамаски» провалили вторую часть прошлого сезона. Команда осталась без ЛЧ. Это существенные потери для бюджета клуба. Самый престижный клубный турнир давал в районе 30 млн. евро за сезон. «Аталанта» вообще осталась без еврокубков, поэтому нет смысла держать длинную скамью запасных. Нужно избавляться от игроков, чтобы уменьшить финансовую ведомость и компенсировать невыход в Лигу чемпионов.

У Малиновского контракт до лета 2023 года. «Аталанте» нужно определяться с судьбой украинца. Если они хотят его оставить, они должны предлагать новое соглашение. Если не видят перспективы, то продавать. Новое соглашение должно предусматривать увеличение заработков украинца. Если в 2019 году Малиновский переезжал в Италию в качестве звезды чемпионата Бельгии, то через три сезона в Италии стал известным игроком на уровне местного чемпионата. Его уже не устроит предыдущая зарплата в 1 млн. евро. «Аталанте» нужно лезть в карман, чтобы удержать украинца. Главный вопрос: есть ли что-нибудь в этом кармане?

Ранее «Аталанта» практиковала длительное пребывание звезд в составе команды. Иличич выступает за «богиню» с 2017 года. Папу Гомес играл в Бергамо более 5 лет. Оба явно пересидели. «Аталанта» не продала их на пике. Сейчас же «бергамаски» готовы прощаться с любым игроком при хорошем предложении. Клуб находится в постоянном поиске, поэтому не держится ни за одного игрока.

Малиновскому уже 29 лет. Это не так уж мало, учитывая, что «Аталанте» нужно год-два на перестройку состава. Понятно, что Гасперини будет ориентироваться на молодых игроков. Клуб должен сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Руководители «Аталанты» доверяют главному тренеру и считают его главной опцией философии клуба. С лидерами Гомесом, Иличичем, Малиновским команда не смогла бороться за скудетто даже во времена кризиса «Ювентуса». Поэтому нужны новые лидеры для борьбы за самые высокие места. «Аталанта» прошла свой пик. Теперь клуб нуждается в серьезных кадровых изменениях. Строить команду вокруг почти 30-летнего игрока нет смысла. Именно поэтому команду покидает и Фройлер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ремо Фройлер и Руслан Малиновский

Сезон 2020/21 стал самым успешным в карьере Малиновского. Руслан стал лучшим ассистентом Серии А. Прошлый сезон уже был слабее. Боссы «Аталанты» понимают, что цена на украинца не будет расти со временем. Малиновский будет только терять в цене. В первую очередь, из-за возраста. Поэтому открыты к трансферу.

15 млн – сумма, которая устроит «Аталанту». «Бергамаски» отобьют расходы по трансферу украинца в 2019 году за 13.7 млн ​​и часть его зарплаты. Всё смотрится логично. Клуб использовал игрока, но продал его через три года по истечении контракта и приближению 30 лет.

Зачем Ноттингем Форест Малиновскому?

Здесь все просто – деньги. В Италии украинец получал 1 млн. евро в год. Клубы АПЛ готовы платить хорошие зарплаты. У того же Ярмоленко был шикарный контракт, но он не являлся важным игроком для «Вест Хэма». Несмотря на статус новичка АПЛ, мы видим по трансферной кампании, что у «Ноттингема» есть деньги. «Жирный кусок» за телевизионные права, спонсоры и т.п. Даже середняки и аутсайдеры АПЛ могут хорошо платить.

Сейчас для Малиновского время подписать последний хороший или большой контракт, чтобы обеспечить себя после завершения футбольной карьеры. В «Генке» и «Аталанте» у него были достаточно скромные условия, исходя из сегодняшних реалий футбола.

Если «Аталанта» способна предложить новый контракт, то вряд ли он будет гораздо больше предыдущего. Потеря ЛЧ дает о себе знать. Думаю, что «Ноттингем Форест» легко может минимум умножить на два заработок украинца в Италии.

Не великий секрет, что Малиновский всегда хотел играть в АПЛ. Не получилось с грандами, теперь есть возможность проявить себя в клубе более низкого уровня. Но это самая сильная футбольная лига мира.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Шаг вниз в клубной иерархии

Класс «Аталанты» и «Ноттингем Форест» – совершенно разный. «Бергамаски» являются ведущей командой Италии, команда играла в ЛЧ. Команда Гасперини стремилась бороться за самые высокие места в Италии. Всем итальянским грандам было непросто с «Аталантой». «Ноттингем» – новичок АПЛ. Его главная задача – бороться за выживание. Ни о какой ЛЧ речь и близко не идет, и вряд ли будет идти в ближайшей перспективе. Это совсем другая психология: бороться за победу в каждом матче, играть против лучших команд Европы в ЛЧ и бороться за выживание, за каждое очко. Что будет, если «Ноттингем» вылетит в Чемпионшип по итогам сезона? Малиновскому нужно будет искать новую команду. Потенциальный переход в «НФ» – это не дальновидная перспектива. 29-летнему игроку уже нужно думать о стабильности.

Тождественна ситуация и с тренерами. Гасперини является одним из лучших наставников современности. «НФ» тренирует 42-летний Стив Купер. Тренер из Уэльса имеет за своими плечами опыт работы в системе «Ливерпуля» с молодежными командами и «Суонси». Мы все видели, как Руслан прибавил в Италии в плане тактики, результативности, физики, а что может дать ему Купер? Если команда не сможет стабильно набирать очки, то смена тренера не станет большой неожиданностью.

По тактической схеме Гасперини и Купер где-то схожи. Оба наставника используют схему с тремя центральными защитниками. Только у «Аталанты» это доминирующая игра с большим количеством прессинга, а вот у Купера это все больше похоже на 5 защитников и желание не дать играть сопернику. По крайней мере, так было в первом туре против «Ньюкасла». Но суть в том, что оба тренера играют с классическим треугольником внутри поля – два опорника и один игрок под двумя форвардами. В первом туре здесь играл Лингард. Бывший манкунианец тоже может играть на флангах. На этой позиции еще есть один из лидеров команды прошлого сезона и соотечественник тренера Бреннан Джонсон. В опорной зоне не все так весело. Не зря клуб выложил немалые деньги за Мангаля и Фройлера. Пока непонятно, на какую позицию хотят пригласить Руслана.

Малиновский – один из лидеров сборной Украины. Если в «Аталанте» все понимали, что он будет постоянно играть и иметь кондиции, то совершенно непонятно, что будет после смены не только чемпионата, но и клуба. АПЛ – самая сильная в мире лига. Не каждый игрок сможет там сыграть. Яркий пример - Ярмоленко. Малиновский никогда не имел проблем с физикой. Английским владеет после выступлений за «Генк» в Бельгии. Никогда не скрывал своего желания играть именно в Англии. Возможно, ему действительно нужен новый вызов в карьере.

Сергей ТИЩЕНКО