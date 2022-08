Вернер в ближайшие часы пройдет медосмотр в Лейпциге

«Челси» и «Лейпциг» подписали контракт на соглашение с трансфером Тимо Вернера. Об этом в своем Twitter сообщил Фабрицио Романо:

«Челси» и «Лейпциг» подписали контракты на соглашение с Тимо Вернером. Все было завершено ночью за гарантированную плату в размере 20 миллионов евро плюс бонусы. Полная договоренность была достигнута в выходные. Вернер пройдет медицинское обследование сегодня».

Вернер уже в Германии и пройдет медобследование сегодня.

Отметим, что немецкий форвард уже выступал за «Лейпциг» и перебрался в «Челси» именно оттуда. В английском клубе он играл с 2020 года, провел 80 матчей, забил 19 голов и отдал 9 голевых передач.

