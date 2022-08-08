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Англия
08 августа 2022, 11:20 | Обновлено 08 августа 2022, 12:18
357
1

Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

Английский клуб работает над подписанием игрока

08 августа 2022, 11:20 | Обновлено 08 августа 2022, 12:18
357
1
Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед
Instagram. Адриен Рабьо

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать французского полузащитника Адриена Рабьо, который выступает за «Ювентус». Правда, в клубе еще не определились с трансфером Адриена, так как «МЮ» нацелен на Френки Де Йонга, сообщает Дэвид Орштейн:

«Манчестер Юнайтед работает над подписанием Адриена Рабио из Ювентуса. Клуб должен решить, продолжать ли они, несмотря на текущий интерес к Де Йонгу, по которому нужно дождаться результата. 27-летний полузащитник сборной Франции имеет 1-летний контракт»

У Адриена Рабьо контракт со «старой синьорой» на 1 год. В прошлых сезонах Адриан сыграл 132 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач. 

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Адриен Рабьо Манчестер Юнайтед Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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justhateme
Да, давайте все лайно світу підпишемо в МЮ, 30 гравців основного складу буде, і 1-2 від всяких Брайтонів.
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