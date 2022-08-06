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WTA
06 августа 2022, 10:35 | Обновлено 06 августа 2022, 16:20
743
0

Калинина узнала свою первую соперницу в Торонто

Украинка сыграет с действующей партнершей Людмилы Киченок

06 августа 2022, 10:35 | Обновлено 06 августа 2022, 16:20
743
0
Калинина узнала свою первую соперницу в Торонто
Instagram. Ангелина Калинина

В понедельник, 7 августа, стартует хардовый турнир WTA 1000 в Торонто (Канада). Из украинских теннисисток участие в турнире примет Ангелина Калинина (WTA 52). 

В первом круге украинка встретится с Аленой Остапенко (Латвия, WTA 17). Матч состоится 8 августа не ранее 18:00 по Киеву. 

Алена Остапенко известна для украинских болельщикам своими выступлениями в парном разряде с украинкой Людмилой Киченок. Людмила и Елена в этом году вместе дошли до полуфинала Уимблдона и Ролан Гарроса. Также играли в полуфинале грунтового турнира в Мадриде и взяли трофей на травяном турнире в Бирмингеме.

WTA. Сетка турнира в Торонто (Канада)

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Ангелина Калинина Алена Остапенко WTA Монреаль Людмила Киченок
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Источник Sport.ua
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