Матчи хардового турнира WTA в Вашингтоне проходят при аномальной жаре. Теннисисты днем играли при жаре в более 33 градусов Цельсия.

На стадии 1/8 финала Симона Халеп из Румынии (WTA 16), экс-первая ракетка мира, снялась с матча при счете 5:7, 0:2, так как не выдержало высокой температуры.

В итоге в четвертьфинал турнира прошла Анна Калинская (WTA 71, без флага).

ВИДЕО. Она не выдержала! Экс-первая ракетка мира сдала матч из-за жары

