ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал перспективного вратаря Слонину

Лондонский «Челси» сообщил о подписании трудового соглашения с американским вратарем Габриэлем Слониной.

​18-летний голкипер подписал с «синими» шестилетний контракт, перейдя из команды МЛС «Чикаго Файр».

Пока что Слонина останется в американском клубе на правах аренды, но в начале 2023 года присоединится к англичанам.

Отметим, что «Чикаго Файр» подписал Габриэля в возрасте 14 лет. Слонина дебютировал в МЛС в 17 лет, став самым молодым вратарем в истории турнира.

Gabriel Slonina has completed a permanent transfer to Chelsea! ✍️



The 18-year-old joins from Chicago Fire where he will return on loan to complete their season before moving to London at the start of 2023.