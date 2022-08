Источник: Коваленко подписал полноценный контракт со Специей на 3 года

26-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко перешел из «Аталанты» в «Специю», в которой провел весь минувший сезон на правах аренды.

Коваленко успешно прошел медосмотр для «Специи», после чего подписал контракт с клубом на 3 сезона, до лета 2025 года, информирует инсайдер Николо Скира.

Стоимость выкупа контракта игрока для «Специи» составила 2 млн евро, по данным журналиста.

В минувшем сезоне украинский хавбек отыграл за «Специю» 26 матчей и забил 1 мяч.

