Источник: Коваленко подписал полноценный контракт со Специей на 3 года
Виктор в этом клубе из Италии провел весь минувший сезон на правах аренды
26-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко перешел из «Аталанты» в «Специю», в которой провел весь минувший сезон на правах аренды.
Коваленко успешно прошел медосмотр для «Специи», после чего подписал контракт с клубом на 3 сезона, до лета 2025 года, информирует инсайдер Николо Скира.
Стоимость выкупа контракта игрока для «Специи» составила 2 млн евро, по данным журналиста.
В минувшем сезоне украинский хавбек отыграл за «Специю» 26 матчей и забил 1 мяч.
🔜 Done Deal and confirmed! Viktor #Kovalenko to #Spezia from #Atalanta on a permanent deal for €2M. Contract until 2025. #transfers https://t.co/KI1EHDsG4M— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 1, 2022
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