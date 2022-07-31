Коваленко успешно прошел медосмотр для Специи
Украинский хавбек в ближайшее время будет официально объявлен игроком «орлят»
26-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Виктор Коваленко готовится вернуться в «Специю», в которой уже провел весь минувший сезон на правах аренды.
Коваленко успешно прошел медосмотр для «Специи», и теперь «орлята» готовятся официально объявить о возвращении украинца.
Как сообщалось ранее, Коваленко перейдет в «Специю» в аренду, которая будет включать опцию на обязательный выкуп его контракта «орлятами» в случае участия более чем в 65% матчей команды.
В минувшем сезоне полузащитник отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 мяч и сделал 4 голевые передачи.
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