Италия23 июля 2022, 17:12 |
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Коваленко вернется в состав Специи, у клуба будет право выкупить украинца
«Аталанта» снова отдаст игрока в аренду
23 июля 2022, 17:12 |
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По информации итальянских СМИ, хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко снова вернется в состав «Специи», где он провел весь минувший сезон Серии A.
Клуб арендует украинца на один год с возможностью выкупа контракт за 2 миллиона евро. Если Коваленко проведет больше 65% матчей, то «Специя» будет обязана выкупить его контракт.
Ранее сообщалось, что Коваленко может вернуться в «Шахтер».
В минувшем сезоне полузащитник отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
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