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  4. Коваленко вернется в состав Специи, у клуба будет право выкупить украинца
Италия
23 июля 2022, 17:12 |
165
0

Коваленко вернется в состав Специи, у клуба будет право выкупить украинца

«Аталанта» снова отдаст игрока в аренду

23 июля 2022, 17:12 |
165
0
Коваленко вернется в состав Специи, у клуба будет право выкупить украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских СМИ, хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко снова вернется в состав «Специи», где он провел весь минувший сезон Серии A.

Клуб арендует украинца на один год с возможностью выкупа контракт за 2 миллиона евро. Если Коваленко проведет больше 65% матчей, то «Специя» будет обязана выкупить его контракт.

Ранее сообщалось, что Коваленко может вернуться в «Шахтер».

В минувшем сезоне полузащитник отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

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Виктор Коваленко Аталанта Специя
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Источник Calcio Spezia
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