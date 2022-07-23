Коваленко вернется в состав Специи, у клуба будет право выкупить украинца

По информации итальянских СМИ, хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко снова вернется в состав «Специи», где он провел весь минувший сезон Серии A.

Клуб арендует украинца на один год с возможностью выкупа контракт за 2 миллиона евро. Если Коваленко проведет больше 65% матчей, то «Специя» будет обязана выкупить его контракт.

Ранее сообщалось, что Коваленко может вернуться в «Шахтер».

В минувшем сезоне полузащитник отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.