ВИДЕО. Долгополов показал, как занимается военной подготовкой
Александр понимает, что отбиться от нападения диких соседей можно только силой
Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов показал, как проходит военную подготовку.
После начала войны с россией Долгополов вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством.
«Хочешь мира – готовься к войне.
Тренировок никогда недостаточно, но мы должны готовиться пока нам дают такой шанс наши Героические Военные, кто знает что там у путлера в планах. Знаю одно, бросать гранаты далеко и точно мне тренировать не надо благодаря теннису. А другое подтянем. Слава Украине», – написал Долгополов в инстаграме.
Si vis pacem, para bellum!— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) July 30, 2022
Practice is never enough, but until our hero Army gives us a chance, we need to improve, who knows putlers plans.
One thing I know for sure, I don’t need to practice long distance and precise grenade throwing😅
Slava Ukraine🇺🇦 pic.twitter.com/MFQP8x9yzk
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