ВИДЕО. Долгополов показал, как занимается военной подготовкой

Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов показал, как проходит военную подготовку.

После начала войны с россией Долгополов вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством.

«Хочешь мира – готовься к войне.

Тренировок никогда недостаточно, но мы должны готовиться пока нам дают такой шанс наши Героические Военные, кто знает что там у путлера в планах. Знаю одно, бросать гранаты далеко и точно мне тренировать не надо благодаря теннису. А другое подтянем. Слава Украине», – написал Долгополов в инстаграме.

Si vis pacem, para bellum!

Practice is never enough, but until our hero Army gives us a chance, we need to improve, who knows putlers plans.

One thing I know for sure, I don’t need to practice long distance and precise grenade throwing😅

Slava Ukraine🇺🇦 pic.twitter.com/MFQP8x9yzk