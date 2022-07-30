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30 июля 2022, 20:06 |
132
0

ВИДЕО. Долгополов показал, как занимается военной подготовкой

Александр понимает, что отбиться от нападения диких соседей можно только силой

30 июля 2022, 20:06 |
132
0
ВИДЕО. Долгополов показал, как занимается военной подготовкой
ФТУ. Александр Долгополов

Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов показал, как проходит военную подготовку. 

После начала войны с россией Долгополов вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством.

«Хочешь мира – готовься к войне.

Тренировок никогда недостаточно, но мы должны готовиться пока нам дают такой шанс наши Героические Военные, кто знает что там у путлера в планах. Знаю одно, бросать гранаты далеко и точно мне тренировать не надо благодаря теннису. А другое подтянем. Слава Украине», – написал Долгополов в инстаграме.

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Источник Sport.ua
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