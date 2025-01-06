«Самый стабильный». Тренер Металлиста назвал лучшего игрока Украины 2024

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко назвал лучшего украинского футболиста 2024 года:

«Я думаю, что это Илья Забарный. Это наш наиболее стабильный игрок, который выступает за рубежом и в составе сборной. Вообще, защитникам гораздо труднее получить какие-то призы, награды, потому что отмечают тех, кто создает или забивает голы, то есть футболистов атакующей линии. Но Забарный сейчас – это тот игрок, который очень хорошо вписан не только в команду Борнмута, но и во всю АПЛ».

Ранее Андрей Анищенко назвал своего фаворита «Золотого мяча» 2024 года.