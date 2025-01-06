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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 12:30 | Обновлено 06 января 2025, 12:32
1303
0

«Говорил некрасивые вещи». Тренер клуба УПЛ – о конфликте с Поворознюком

Младен Бартулович поблагодарил президента клуба за работу в «Ингульце»

06 января 2025, 12:30 | Обновлено 06 января 2025, 12:32
1303
0
«Говорил некрасивые вещи». Тренер клуба УПЛ – о конфликте с Поворознюком
ФК Ингулец. Младен Бартулович

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович вспомнил контроверсионную историю своего ухода из «Ингульца»:

«Я пришел к Поворознюку и сказал, что собираюсь уходить, потому что хочу для себя что-то новое попробовать. Мы нормально поговорили, он спросил меня о причинах ситуации с командой – я ему честно все сказал глаза в глаза. Мы пожали друг другу руку, и все было нормально. А потом он дал интервью, в котором говорил обо мне некрасивые вещи. Может, он думал, что я буду в прессе пересказывать наш личный разговор, и это была защитная реакция.

Но я бы никогда себе такого не позволил: то, что было между нами, дальше никуда не пошло. Его слова были для меня неприятными, но хочу поблагодарить его за предоставленный шанс перейти от карьеры игрока к тренерской работе. Это начало моего тренерского пути».

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Младен Бартулович Александр Поворознюк Ингулец Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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