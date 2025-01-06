«Говорил некрасивые вещи». Тренер клуба УПЛ – о конфликте с Поворознюком
Младен Бартулович поблагодарил президента клуба за работу в «Ингульце»
Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович вспомнил контроверсионную историю своего ухода из «Ингульца»:
«Я пришел к Поворознюку и сказал, что собираюсь уходить, потому что хочу для себя что-то новое попробовать. Мы нормально поговорили, он спросил меня о причинах ситуации с командой – я ему честно все сказал глаза в глаза. Мы пожали друг другу руку, и все было нормально. А потом он дал интервью, в котором говорил обо мне некрасивые вещи. Может, он думал, что я буду в прессе пересказывать наш личный разговор, и это была защитная реакция.
Но я бы никогда себе такого не позволил: то, что было между нами, дальше никуда не пошло. Его слова были для меня неприятными, но хочу поблагодарить его за предоставленный шанс перейти от карьеры игрока к тренерской работе. Это начало моего тренерского пути».
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