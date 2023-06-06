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Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 21:40 |
5628
10

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая из тонущего корабля»

Президент «Ингульца» – об уходе хорватского специалиста из клуба

06 июня 2023, 21:40 |
5628
10
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая из тонущего корабля»
Александр Поворознюк

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк раскритиковал хорватского тренера Младена Бартуловича, который ушел из команды:

«Это нормальное явление. Такова тренерская работа. Поставленные задачи не были выполнены – прощаемся. Ничего удивительного здесь нет.

Но я бы хотел разделить эти две личности. Ковалец не выполнил задание и был уволен. Мы нормально с ним расстались и пожали друг другу руку.

А к Бартуловичу есть очень большой вопрос. От кого, а от него я даже не ожидал такого отношения. Он пришел сам и попросил его уволить. Я считаю, что это как крыса, которая первой бежит с тонущего корабля.

Это очень непорядочный поступок и я думаю, в будущем он его не скрасит. Он там хочет видеть большое тренерское будущее, но это не тот боец, не то бойцовское отношение, которое я видел. Ну я ошибался. Очень жаль, но я ошибался в Бартуловиче.

Два матча остались (переходные с ЛНЗ – ред.), доиграй их. «Ингулец» был, есть и будет. Не знаю где он будет играть, но он будет играть. «Ингулец» никогда в жизни не исчезнет, пока есть я.

Мы будем биться до последнего. Надеюсь, будем играть в УПЛ. Бартулович же и его поступок – бог ему судья. В будущем ему аукнется все. Это очень низко и подло с его стороны. Я бы так не поступил.

Свое решение он не объяснил. Просто пришел и сопли распустил. Думал, что я буду ему слезы вытирать. И сказал, что идет вместе с Ковальцом. Спрашиваю: «Почему?». Отвечает: «Потому что вы не меня назначили исполняющим обязанности, а Лупашко».

Я должен отчитываться перед кем-то о своих назначениях? Ты доиграй чемпионат, а потом скажи, что так и так», – сказал Поворознюк.

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Александр Поворознюк Младен Бартулович отставка Ингулец Сергей Ковалец Владислав Лупашко
Источник YouTube
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Комментарии 10
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pricolist
Людина вирішила покинути клуб і відразу він щур. От яка повага може бути до таких президентів клубів? 
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+9
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sashav2007
Працювати з поворознюком - це себе не поважати
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+5
Remark
То есть, Поворознюк сам признал, что Ингулец - это тонущий корабль. Ок. Уже хорошо.
Я уверен, что нигде в контракте не было прописано, что тренер обязан оставаться на переходные матчи, если так сложится сезон! Это чья вина? НУ точно не тренерского штаба.
Теперь главное: если тому же Бартуловичу что-то не устраивало в тренерской работе (к примеру починка коробок передач во Львове или что-то еще), то почему по истечению контракта он не может уйти с команды, а будет именно крысой?
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+3
BekXan
Це вже внутрішня кухня команди нащо це все  на весь люд?Поворознюк веде себе як закомплексована баба.
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+2
Gargantua
то есть Поворознюк не должен отчитываться о своих назначених, а Бартулович ему должен отчитываться?
он работал и получал зп. теперь не будет работать и не будет получать зп. в чем проблема?
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+2
kilogram
з бичком на одному полі в западло  срати 
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+1
Batya
Коня на переправі не змінюють, хто цього не зрозумів, гратиме у першій лізі.
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+1
Spaceman
Думаю,скоро Поворознюка запросять в СІЗО..
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0
Выталкиватель парашутистов
Вовремя он сваливает с команды... Сработал инстинкт самосохранения, ведь одному Богу и самому поворознюку известно, как могут потом развиваться события... Ведь не секрет, что потом могли найти Бартуловича в канализационном люке с поломанными ногами и руками...
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0
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