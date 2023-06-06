Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая из тонущего корабля»

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк раскритиковал хорватского тренера Младена Бартуловича, который ушел из команды:

«Это нормальное явление. Такова тренерская работа. Поставленные задачи не были выполнены – прощаемся. Ничего удивительного здесь нет.

Но я бы хотел разделить эти две личности. Ковалец не выполнил задание и был уволен. Мы нормально с ним расстались и пожали друг другу руку.

А к Бартуловичу есть очень большой вопрос. От кого, а от него я даже не ожидал такого отношения. Он пришел сам и попросил его уволить. Я считаю, что это как крыса, которая первой бежит с тонущего корабля.

Это очень непорядочный поступок и я думаю, в будущем он его не скрасит. Он там хочет видеть большое тренерское будущее, но это не тот боец, не то бойцовское отношение, которое я видел. Ну я ошибался. Очень жаль, но я ошибался в Бартуловиче.

Два матча остались (переходные с ЛНЗ – ред.), доиграй их. «Ингулец» был, есть и будет. Не знаю где он будет играть, но он будет играть. «Ингулец» никогда в жизни не исчезнет, пока есть я.

Мы будем биться до последнего. Надеюсь, будем играть в УПЛ. Бартулович же и его поступок – бог ему судья. В будущем ему аукнется все. Это очень низко и подло с его стороны. Я бы так не поступил.

Свое решение он не объяснил. Просто пришел и сопли распустил. Думал, что я буду ему слезы вытирать. И сказал, что идет вместе с Ковальцом. Спрашиваю: «Почему?». Отвечает: «Потому что вы не меня назначили исполняющим обязанности, а Лупашко».

Я должен отчитываться перед кем-то о своих назначениях? Ты доиграй чемпионат, а потом скажи, что так и так», – сказал Поворознюк.