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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бартулович покинул Ингулец
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 14:19 |
990
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бартулович покинул Ингулец

Младен пришел в клуб в январе 2020 года

05 июня 2023, 14:19 |
990
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бартулович покинул Ингулец
ФК Ингулец. Младен Бартулович

36-летний хорватский специалист Младен Бартулович покинул пост тренера украинского футбольного клуба «Ингулец».

«Футбольный клуб «Ингулец» благодарит Младена Бартуловича за годы сотрудничества. Младен пришел в клуб в январе 2020 года и своим опытом, решительностью и важными голами помог команде получить бронзовые награды Первой лиги и выйти в УПЛ, а затем сохранить прописку в высшем дивизионе украинского футбола.

По завершении карьеры игрок получил тренерский диплом и стал ассистентом главного тренера клуба, а после увольнения Сергея Лавриненко и до назначения Сергея Ковальца возглавлял команду и в трех матчах одержал две победы, уступив в ожесточенной борьбе только киевскому «Динамо».

Желаем Младену в тренерской карьере добиться не меньших высот, чем это было на футбольном поле. Спасибо за все, легионер с украинским сердцем!», – говорится в официальном сообщении клуба.

По итогам сезона УПЛ 2022/23 «Ингулец» занял 14-е место и сыграет с ЛНЗ в переходных матчах.

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Источник ФК Ингулец
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Комментарии 1
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Gargantua
наверное обиделся, что не его назначили.
я скажу, что наверное самый симпатичный футбол Ингулец показывал в теж матчах после отставки Лавриненко, когда руководил именно Бартулович
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