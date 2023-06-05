ОФИЦИАЛЬНО. Бартулович покинул Ингулец
Младен пришел в клуб в январе 2020 года
36-летний хорватский специалист Младен Бартулович покинул пост тренера украинского футбольного клуба «Ингулец».
«Футбольный клуб «Ингулец» благодарит Младена Бартуловича за годы сотрудничества. Младен пришел в клуб в январе 2020 года и своим опытом, решительностью и важными голами помог команде получить бронзовые награды Первой лиги и выйти в УПЛ, а затем сохранить прописку в высшем дивизионе украинского футбола.
По завершении карьеры игрок получил тренерский диплом и стал ассистентом главного тренера клуба, а после увольнения Сергея Лавриненко и до назначения Сергея Ковальца возглавлял команду и в трех матчах одержал две победы, уступив в ожесточенной борьбе только киевскому «Динамо».
Желаем Младену в тренерской карьере добиться не меньших высот, чем это было на футбольном поле. Спасибо за все, легионер с украинским сердцем!», – говорится в официальном сообщении клуба.
По итогам сезона УПЛ 2022/23 «Ингулец» занял 14-е место и сыграет с ЛНЗ в переходных матчах.
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я скажу, что наверное самый симпатичный футбол Ингулец показывал в теж матчах после отставки Лавриненко, когда руководил именно Бартулович