ОФИЦИАЛЬНО. Бартулович покинул Ингулец

36-летний хорватский специалист Младен Бартулович покинул пост тренера украинского футбольного клуба «Ингулец».

«Футбольный клуб «Ингулец» благодарит Младена Бартуловича за годы сотрудничества. Младен пришел в клуб в январе 2020 года и своим опытом, решительностью и важными голами помог команде получить бронзовые награды Первой лиги и выйти в УПЛ, а затем сохранить прописку в высшем дивизионе украинского футбола.

По завершении карьеры игрок получил тренерский диплом и стал ассистентом главного тренера клуба, а после увольнения Сергея Лавриненко и до назначения Сергея Ковальца возглавлял команду и в трех матчах одержал две победы, уступив в ожесточенной борьбе только киевскому «Динамо».

Желаем Младену в тренерской карьере добиться не меньших высот, чем это было на футбольном поле. Спасибо за все, легионер с украинским сердцем!», – говорится в официальном сообщении клуба.

По итогам сезона УПЛ 2022/23 «Ингулец» занял 14-е место и сыграет с ЛНЗ в переходных матчах.