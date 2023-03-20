ВИДЕО. Бартулович получил тренерскую лицензию категории А

Ассистент главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович прошел обучение и получил следующую тренерскую лицензию А-категории.

В Украине диплом этой категории позволяет работать главным тренером команд Первой и Второй лиг, а также приступить к обучению на PRO-диплом при условии, что специалист во время учебы работает по специальности.

Напомним, Бартулович играл за «Ингулец» с 2020 по октябрь 2022 года. После чего хорват завершил карьеру и вошел в тренерский штаб петровской команды. Ранее он также выступал за «Днепр», «Кривбасс», киевский «Арсенал», «Карпаты», «Ворсклу», польский «Медзь» и «Волынь».