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Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 12:23 | Обновлено 20 марта 2023, 12:30
166
0

ВИДЕО. Бартулович получил тренерскую лицензию категории А

Бывший хавбек «Ингульца» успешно прошел обучение

20 марта 2023, 12:23 | Обновлено 20 марта 2023, 12:30
166
0
ВИДЕО. Бартулович получил тренерскую лицензию категории А
ФК Ингулец

Ассистент главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович прошел обучение и получил следующую тренерскую лицензию А-категории.

В Украине диплом этой категории позволяет работать главным тренером команд Первой и Второй лиг, а также приступить к обучению на PRO-диплом при условии, что специалист во время учебы работает по специальности.

Напомним, Бартулович играл за «Ингулец» с 2020 по октябрь 2022 года. После чего хорват завершил карьеру и вошел в тренерский штаб петровской команды. Ранее он также выступал за «Днепр», «Кривбасс», киевский «Арсенал», «Карпаты», «Ворсклу», польский «Медзь» и «Волынь».

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Младен Бартулович видео Ингулец
Источник ФК Ингулец
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