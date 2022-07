Эвертон официально подтвердил проведение матча с Динамо

«Эвертон» у себя в соцсетях официально подтвердил проведение товарищеского матча против «Динамо» Киев.

Как и сообщалось ранее, матч состоится в пятницу, 29 июля на домашнем стадионе «Эвертона», «Гудисон Парк». Начало – в 21:45 по Киеву.

Поединок будет носить статус благотворительного. Все вырученные средства отправят на гуманитарную помощь украинцам.

🇺🇦 | We will host Ukrainian side @dynamokyiven in a pre-season friendly at Goodison Park on Friday 29 July, KO 7.45pm.



Proceeds from the fixture will be donated to humanitarian charities supporting the people of Ukraine. 💙💛