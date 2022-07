Против команды Миколенко. Названа дата, когда Динамо сыграет с Эвертоном

Обнародованы дата и время товарищеского матча, в котором встретятся киевское «Динамо» и английский «Эвертон».

Спарринг состоится 29 июля в 21:45 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Поединок будет иметь статус благотворительного. Деньги, которые удастся собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Everton and Dynamo Kiev have preliminary agreed to play a friendly, on Friday 29th July, with a kick-off time of 19:45pm. Everton offered the friendly match at Goodison Park to Dynamo Kyiv, to raise additional funds to support the Ukraine fund 🔵