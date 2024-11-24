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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 10:24 | Обновлено 24 ноября 2024, 10:26
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0

«Она плакала». Девушка чуть не сорвала переход легионера в Александрию

Мигел Кампуш присоединился к «Александрии» летом

24 ноября 2024, 10:24 | Обновлено 24 ноября 2024, 10:26
1110
0
«Она плакала». Девушка чуть не сорвала переход легионера в Александрию
ФК Александрия. Мигел Кампуш

Португальский защитник Мигел Кампуш рассказал о своем переходе в расположение «Александрии». Португалец признался, что его девушка была против переезда в Украину.

«Я играл в хорватском клубе «Рудеш», и у меня был друг Иван Томечак, игравший с Русланом в «Днепре». Я не знаю всех подробностей, возможно, тренер спросил его о центральном защитнике. Говорили обо мне, спросили, как обстоят дела. Потом я узнаю, что ФК "Александрия" заинтересовалась.

У меня была встреча, и я задал несколько вопросов о ситуации здесь. Меня заверили, что здесь спокойно. Они мне это объяснили. Моя девушка тогда плакала, она не хотела уезжать. Это было тяжело, но я знал, что принял правильное решение», – сказал Кампуш.

После 13 туров «Александрия» занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 32 очка.

Ранее португалец признался, что хотел бы пригласить в «Александрию» Криштуану Роналду.

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Мигел Кампуш Руслан Ротань Иван Томечак Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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