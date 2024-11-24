Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАГОРНЯК: «Хотим пригласить в Эпицентр несколько игроков с опытом в УПЛ»
Украина. Первая лига
24 ноября 2024, 10:40 |
406
1

НАГОРНЯК: «Хотим пригласить в Эпицентр несколько игроков с опытом в УПЛ»

Команда из Каменец-Подольского стала зимним чемпионом Первой лиги

24 ноября 2024, 10:40 |
406
1
НАГОРНЯК: «Хотим пригласить в Эпицентр несколько игроков с опытом в УПЛ»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Благодаря финишному спурту (победа над «Подольем» стала четвертой подряд) футболисты «Эпицентра» опередили земляков из «Агробизнеса» и стали «зимними» чемпионами в группе «А» Первой лиги.

Главный тренер подолян Сергей Нагорняк в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, когда поверил, что удастся обогнать «Агробизнес», который захватил лидерство со стартового тура:

– У нас перед началом сезона были кадровые потери и поэтому на старте у нас не все получалось так, как того бы хотелось. Тем не менее, постепенно стабилизировали состав и игру, что сказалось положительно на результатах. А поверил, что можем финишировать первыми, когда в предпоследнем туре первого этапа дома победили «Агробизнес» – 2:0 и вернули интригу в борьбе за лидерство.

– Но, чтобы финишировать первыми надо было обязательно одержать верх в Хмельницком над «Подольем».

– Нам там пришлось играть в сложных условиях погоды, однако это не помешало действовать в привычном комбинационном стиле. Считаю, что мы победили заслуженно, позволив хозяевам лишь под занавес матча несколько активизироваться.

– Сразу после поединка в Хмельницком футболисты «Эпицентра» ушли в отпуск. Когда собираетесь возобновить тренировочный процесс?

– В начале февраля, надеюсь, что усилимся 2-3 игроками с опытом выступлений в УПЛ.

– На втором этапе в «чемпионской» группе «Эпицентр» будет опережать ближайших преследователей на 1-3 очка. Планы на вторую часть сезона уже скорректированы?

– Постараемся и в дальнейшем в каждом матче побеждать. Очень хочется, чтобы «Эпицентр» завоевал прямую путевку в Премьер-лигу.

– Но если «Эпицентр» повысится в классе, то у него возникнут проблемы с проведением домашних матчей, ведь стадион в Каменец-Подольском пока не соответствует требованиям УПЛ.

– Сейчас я отвечаю за спортивную составляющую, вопросы инфраструктуры – уже в компетенции клубного руководства.

Ранее появился видеообзор матча 18 тура Первой лиги Украины между командами «Подолье» и «Эпицентр».

По теме:
Звезды Динамо и легенда Карпат. Михалик выбрал игроков для Ruh Media Team
«Она плакала». Девушка чуть не сорвала переход легионера в Александрию
«Он всегда ее имел». Вратарь клуба УПЛ пояснил, как Мудрик оказался в Челси
Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу эксклюзив
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду
Футбол | 23 ноября 2024, 12:44 1
Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду
Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду

Тарас Михалик будет играть за Ruh Media Team

Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24 ноября 2024, 07:15 2
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Конкуренты свои победы добыли – настала очередь команды Ротаня

У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
Футбол | 23.11.2024, 22:38
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24.11.2024, 10:22
Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Футбол | 23.11.2024, 20:30
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Непоганий прогрес у команди
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
22.11.2024, 08:37
Футбол
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
23.11.2024, 01:49
Бокс
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
22.11.2024, 14:13 16
Волейбол
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05
Бокс
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36
Футбол
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
23.11.2024, 06:12 1
Футбол
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем