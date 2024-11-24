НАГОРНЯК: «Хотим пригласить в Эпицентр несколько игроков с опытом в УПЛ»
Команда из Каменец-Подольского стала зимним чемпионом Первой лиги
Благодаря финишному спурту (победа над «Подольем» стала четвертой подряд) футболисты «Эпицентра» опередили земляков из «Агробизнеса» и стали «зимними» чемпионами в группе «А» Первой лиги.
Главный тренер подолян Сергей Нагорняк в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, когда поверил, что удастся обогнать «Агробизнес», который захватил лидерство со стартового тура:
– У нас перед началом сезона были кадровые потери и поэтому на старте у нас не все получалось так, как того бы хотелось. Тем не менее, постепенно стабилизировали состав и игру, что сказалось положительно на результатах. А поверил, что можем финишировать первыми, когда в предпоследнем туре первого этапа дома победили «Агробизнес» – 2:0 и вернули интригу в борьбе за лидерство.
– Но, чтобы финишировать первыми надо было обязательно одержать верх в Хмельницком над «Подольем».
– Нам там пришлось играть в сложных условиях погоды, однако это не помешало действовать в привычном комбинационном стиле. Считаю, что мы победили заслуженно, позволив хозяевам лишь под занавес матча несколько активизироваться.
– Сразу после поединка в Хмельницком футболисты «Эпицентра» ушли в отпуск. Когда собираетесь возобновить тренировочный процесс?
– В начале февраля, надеюсь, что усилимся 2-3 игроками с опытом выступлений в УПЛ.
– На втором этапе в «чемпионской» группе «Эпицентр» будет опережать ближайших преследователей на 1-3 очка. Планы на вторую часть сезона уже скорректированы?
– Постараемся и в дальнейшем в каждом матче побеждать. Очень хочется, чтобы «Эпицентр» завоевал прямую путевку в Премьер-лигу.
– Но если «Эпицентр» повысится в классе, то у него возникнут проблемы с проведением домашних матчей, ведь стадион в Каменец-Подольском пока не соответствует требованиям УПЛ.
– Сейчас я отвечаю за спортивную составляющую, вопросы инфраструктуры – уже в компетенции клубного руководства.
Ранее появился видеообзор матча 18 тура Первой лиги Украины между командами «Подолье» и «Эпицентр».
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