НАГОРНЯК: «Хотим пригласить в Эпицентр несколько игроков с опытом в УПЛ»

Благодаря финишному спурту (победа над «Подольем» стала четвертой подряд) футболисты «Эпицентра» опередили земляков из «Агробизнеса» и стали «зимними» чемпионами в группе «А» Первой лиги.

Главный тренер подолян Сергей Нагорняк в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, когда поверил, что удастся обогнать «Агробизнес», который захватил лидерство со стартового тура:

– У нас перед началом сезона были кадровые потери и поэтому на старте у нас не все получалось так, как того бы хотелось. Тем не менее, постепенно стабилизировали состав и игру, что сказалось положительно на результатах. А поверил, что можем финишировать первыми, когда в предпоследнем туре первого этапа дома победили «Агробизнес» – 2:0 и вернули интригу в борьбе за лидерство.

– Но, чтобы финишировать первыми надо было обязательно одержать верх в Хмельницком над «Подольем».

– Нам там пришлось играть в сложных условиях погоды, однако это не помешало действовать в привычном комбинационном стиле. Считаю, что мы победили заслуженно, позволив хозяевам лишь под занавес матча несколько активизироваться.

– Сразу после поединка в Хмельницком футболисты «Эпицентра» ушли в отпуск. Когда собираетесь возобновить тренировочный процесс?

– В начале февраля, надеюсь, что усилимся 2-3 игроками с опытом выступлений в УПЛ.

– На втором этапе в «чемпионской» группе «Эпицентр» будет опережать ближайших преследователей на 1-3 очка. Планы на вторую часть сезона уже скорректированы?

– Постараемся и в дальнейшем в каждом матче побеждать. Очень хочется, чтобы «Эпицентр» завоевал прямую путевку в Премьер-лигу.

– Но если «Эпицентр» повысится в классе, то у него возникнут проблемы с проведением домашних матчей, ведь стадион в Каменец-Подольском пока не соответствует требованиям УПЛ.

– Сейчас я отвечаю за спортивную составляющую, вопросы инфраструктуры – уже в компетенции клубного руководства.

Ранее появился видеообзор матча 18 тура Первой лиги Украины между командами «Подолье» и «Эпицентр».